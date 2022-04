Zwangere vrouw is razend omdat man zitje waarop hij zijn hand laat rusten niet wil afstaan

Een zwangere vrouw deelde op Reddit haar ongebruikelijke verhaal waarin een man een zitje niet wilde afstaan waarop hij zijn hand liet rusten. De dame – 8 maand zwanger nota bene – legde in haar post uit dat ze vaak de bus neemt, maar dat ze dit nog niet had meegemaakt.



Let wel, ze prijst zich voornamelijk gelukkig, want de meeste mensen staan met veel plezier hun zitplaats af. Alleen dacht één kerel in maatpak daar anders over. “Ik wilde naast een man zitten in kostuum die één hand liet rusten op een leeg zitje. Ik excuseerde me en vroeg hem zijn hand te verplaatsen, zodat ik kon zitten. Hij vertelde me echter dat de stoel bezet was,” zo vertelt de vrouw.



“Door wie dan?” vroeg ik hem. “Door m’n hand”, antwoordde hij. Naar eigen zeggen probeerde ze een lach te onderdrukken, want ze ging ervan uit dat hij een mopje maakte. Maar hij bleef weigeren en zei dat mijn zwangerschap niet zijn probleem is. “Ik had er op dat moment genoeg van, mijn benen en rug waren aan het branden van de pijn, dus ging ik op zijn hand zitten.”



“Hij was in alle staten en schreeuwde hoe onrespectvol ik wel was. Iedereen was aan het staren en ik was razend, maar schaamde me ook heel erg.” En dus vroeg de dame zich af of ze wel juist had gehandeld. De Reddit-gebruikers kozen in ieder geval duidelijk haar kant. “Ik ben niet zwanger en ik zou hetzelfde gedaan hebben,” zo lieten enkele personen weten. Wat zou jij doen?

