Man spant rechtszaak aan tegen hotel nadat kakkerlak in zijn oor kroop en gehoorverlies veroorzaakte

Een Amerikaanse man uit Ohio heeft een rechtszaak aangespannen tegen een hotel aan de kust van South Carolina. Tijdens zijn overnachting zou hij met «extreme pijn» wakker geworden zijn omdat een kakkerlak in zijn oor gekropen was. De man zou sindsdien aan gehoorverlies lijden. Dat blijkt uit de documenten van de rechtbank.



Het zonnige reisje van Todd VanSickle in juli 2021 naar de Sands Ocean Club Resort aan Myrtle Beach in South Carolina draaide uit tot een ware nachtmerrie. Midden in de nacht ontwaakte hij met vreselijke pijn door de kakkerlak die zich in een weg baande in zijn gehoorgang en er stevige schade aanrichtte. Sindsdien heeft VanSickle namelijk last van gehoorverlies, wat volgens hem een aanzienlijk negatieve impact had op zijn werk- en privéleven.



VanSickle klaagde bijgevolg Sands Ocean Club Homeowners Association en Ocean Annie’s Operations, verantwoordelijk voor het Sands Ocean Club Resort, aan voor «grove nalatigheid». Het hotel zou de kamer niet geïnspecteerd hebben op kakkerlakken, onhygiënisch geweest zijn en geen ongediertebestrijding uitgevoerd hebben.



Volgens Newsweek, die de documenten van de rechtbank kon inkijken, zegt de advocaat van VanSickle dat hij «pijnlijke en blijvende verwondingen opgelopen heeft», «medische kosten gemaakt heeft die hij zal moeten blijven maken», «pijn en ongemak geleden heeft en die ook zal blijven» en «loonverlies geleden heeft en loonverlies zal blijven lijden».

Reacties

15-04-2022 16:12:59 Buick

Erelid



WMRindex: 2.808

OTindex: 793

Kakkerjakkes.

15-04-2022 16:41:55 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.797

OTindex: 88.188

Heeft dat beest die man zijn trommelvlies doorgeknaagd?

Owwww, daar moet je toch niét aan denken, gruwelijk!

15-04-2022 18:01:31 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.702

OTindex: 4.311

Ik hoor in de verte een claim van vele miljoenen aankomen.

15-04-2022 18:07:31 Buick

Erelid



WMRindex: 2.808

OTindex: 793

@Grouse , dan hoor je meer dan die man

15-04-2022 18:23:47 Emmo

Stamgast



WMRindex: 56.159

OTindex: 27.791

@Buick : Een claim van miljoenen kan best luidruchtig zijn.

