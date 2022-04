Door politie gevonden lichaam blijkt sekspop

In het stadje Gary in de Amerikaanse staat Indiana heeft de politie zondag een opvallende vondst gedaan. Althans, dat dachten ze. Terwijl er in de omgeving druk gezocht werd naar een vrouw die als vermist opgegeven was, trof iemand van de plantsoenendienst een 'lichaam' aan vlakbij een drukke weg.



Het gebied rond het vermeende stoffelijk overschot werd afgezet en het in linnen gewikkelde lichaam werd naar een lijkschouwer gebracht. Omdat men dacht dat het om een misdrijf ging, waren de linnen nog niet van het lichaam gehaald. Toen de lijkschouwer dit deed bleek het echter te gaan om een levensgrote sekspop van silicone.



Voor de familie van de vermiste vrouw is het een harde klap dat het echte lichaam nog altijd niet gevonden is. De 23-jarige Ariana Taylor is al een week van de radar. Haar auto en kleding is wel teruggevonden.



Van de vondst van een sekspop kijken de autoriteiten in Gary niet heel verbaasd op. Het lijkt te gaan om een mysterieuze grap die nu voor de tweede keer is uitgehaald. Twee maanden terug rukte een ambulance uit nadat mensen een vrouw op een stapel autobanden zagen liggen. Dit bleek toen een soortgelijke sekspop.

