Britse retailketen wil meer bezoekers lokken met sekstherapie en psychedelische trips

Sinds de coronacrisis shoppen we nog vaker online en dat begint de retailsector te voelen. Selfridges, een legendarische Britse warenhuisketen van luxegoederen met een rijke geschiedenis van meer dan honderd jaar, ziet het aantal klanten dramatisch kelderen. Om opnieuw meer klanten te lokken, ondernemen ze drastische stappen en organiseren ze nu sekstherapie en psychedelische trips.



De coronacrisis heeft de e-commerce laten boomen als nooit tevoren. Dat is goed nieuws voor online retailers, maar warenhuisketens zoals Selfridges raken daardoor wel in de problemen. De warenhuisketen maakt sinds de start van de pandemie ernstige verliezen en moest in 2020 14% van zijn personeel ontslaan.



Het luxueuze warenhuis wil daarom shoppers opnieuw aansporen om naar een fysieke winkel te komen in de hoop om opnieuw winst te kunnen maken. En daarvoor halen ze alles uit de kast. Vanaf 28 februari zullen Selfridges-warenhuizen in Londen, Manchester en Birmingham daarom een ‘Superself’-event organiseren waarin «bezoekers een reis kunnen maken vol helende zelfontdekking en troostende zelfzorg».



Tijdens dat event beiden ze voor 150 pond een «seksleven reboot» aan van 45 minuten door een psycho-seksuoloog die belooft om «het seksleven van een koppel of individu te evalueren en resetten». Er wordt ook een coaching sessie aangeboden die je zelfvertrouwen moet boosten en een sessie met een hypnotiseur.



Tijdens de psychedelische trips krijg je geen paddo’s voorgeschoteld op een bord, maar stap je in een kleurrijke constructie waarin geuren, infraroodlicht, warmte en geluid een soort «kalmerend universum» moeten recreëren waar bezoekers door kunnen «zweven». De ontspannende muziek en caleidoscopische vormen moeten ervoor zorgen dat de ervaring gelijkt op een korte meditatiesessie, maar ook een beetje op een trip op magische paddenstoelen.



Het is de laatste hoop van de Britse warenhuisketen om te overleven, nu gelijkaardige ketens in Londen zoals House of Fraser de boeken moesten sluiten.

