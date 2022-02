Enorme buik zwangere vrouw: Er zitten zeker 8 kinderen in?

De buik van een 7-maanden zwangere vrouw is zo groot dat ze steeds de vraag krijgt of er 8 kinderen in zitten. Volgens de gynaecoloog verwacht ze ‘slechts’ 1 baby.De Amerikaanse Renae deelt fragmenten van haar leven op sociale media – waar ze praat over haar verslavingsprobleem en zwanger is geworden van haar vijfde kind.In een video toonde ze haar buik toen ze 27 weken zwanger was en kondigde ze aan: “Ik denk dat hij mijn grootste wordt.”Renae zegt dat de baby mogelijk 4,5 kg zal wegen bij de geboorte. Haar echtgenoot woog namelijk ruim 5 kg.De vrouw is momenteel 37 weken zwanger en haar uitgerekende datum is op 22 februari.Sinds haar video’s viraal gingen, hebben veel kijkers hun gedachten over haar enorme buik gedeeld.Een van hen zei: “Doet je rug pijn? Het ziet er verschrikkelijk zwaar uit.”