Daten: De eerste tien woorden zijn doorslaggevend

Liefde op het eerste gezicht bestaat, en liefde op het eerste gehoor bestaat ook. Relatie-wetenschapper Vanessa Van Edwards legt uit waarom de allereerste indruk zo belangrijk is: "Omdat die allereerste indruk de basis is van alles wat daarna komt. We geven het niet graag toe, maar in de meeste gevallen weten we wanneer we elkaar ontmoeten binnen enkele seconden of we de andere persoon leuk vinden, of die betrouwbaar is, of we een relatie met hem of haar willen hebben. Zo ontdekten Nalini Ambady en Robert Rosenthal van Harvard University in een onderzoek dat we het oordeel dat we over een persoon na twee seconden vormen nauwelijks veranderen, ook niet later als we veel meer over die persoon weten.



Dat snelle oordeel zit evolutionair ingebakken. "Het zijn evolutionaire mechanismen. Vroeger ging het om overleven, we hadden maar een splitsecond om erachter te komen of een vreemdeling aardig voor ons was of dat we moesten vechten of vluchten. Die beoordeling doen we nog steeds razendsnel."



We doen dat in een driestappenplan zegt Van Edwards. "Eerst wordt er onbewust een veiligheidscontrole uitgevoerd: is de persoon vriend of vijand? Dus moeten we blijven of vertrekken?



Ten tweede: is de persoon een winnaar of een verliezer? Het gaat om het zelfvertrouwen van de ander en de vraag of zij zich meer als leider of meer als volger gedraagt. We hebben de neiging om leiders als betrouwbaarder te beoordelen.



En ten derde, is het een bondgenoot of een tegenstander? Dus: zou de persoon me helpen als het moeilijk wordt? Zit ze in mijn team?"



En bij een date speelt ook mee of de persoon signalen uitzend dat hij of zij beschikbaar is. "Maakt hij of zij oogcontact met je en houdt het vast, draait hij zijn gezicht, zijn lichaam naar jou toe? Lacht ze? Wat doet ze met haar handen: verstopt ze ze in haar zakken of opent ze haar armen, waarbij ze misschien haar handpalmen laat zien? Dit zijn allemaal signalen: ik ben er nu helemaal voor jou, ik ben beschikbaar voor jou. Hoe meer van deze beschikbaarheidssignalen de persoon je stuurt, hoe aantrekkelijker ze voor je is."



En dan de eerste zin. "De eerste tien woorden die we tegen een persoon zeggen, zijn erg belangrijk om te bepalen of die ander ons als positief of negatief ervaart. De nervositeit doet ons vaak verlegen zinnen mompelen als: "Ik ben zo gestrest, het verkeer was verschrikkelijk, ik kon geen parkeerplaats vinden." Of: "Vind je de wijn ook slecht?". Niet goed.



Die slechte wijn zegt niets over jou, maar je hebt je in de eerste zeven woorden het woord 'slecht' gebruikt. De ander slaat dit onbewust op, en vanaf dat moment is er een verband tussen de negatief geconnoteerde term en de nieuw ontmoete persoon. Dat klinkt misschien heel kieskeurig, maar zo werkt het.



Je moet er rekening mee houden dat mensen die op een date zijn continu op zoek zijn naar bewuste en onbewuste signalen van de ander. De andere persoon kan namelijk de liefde van hun leven zijn! De hersenen zijn in een alerte modus en negatieve woorden kunnen zoveel meer gewicht in de schaal leggen dan in bedoeld is."



En nog iets over je lichaamshouding.



"Laat je handpalmen zien, bijvoorbeeld door je hand op te steken ter begroeting, kort te zwaaien of je armen een beetje te openen en je handpalmen iets te draaien terwijl je de persoon nadert. Dit signaleert beschikbaarheid. Als we nerveus zijn, hebben we de neiging om onze handen in onze jaszakken, achter onze rug of onder onze gevouwen armen te verbergen. Denk aan onze voorouders: ze toonden hun ongewapende, open handen als bewijs dat ze met vriendelijke bedoelingen naderden. Maak oogcontact en probeer de blik van de ander vast te houden. Glimlach. Op basis van deze positieve, open benadering kun je dan je eerste woordjes zeggen."

