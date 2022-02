Lerares betrapt op seks tijdens Zoom-meeting: “Geen moraal!”

Gênante situatie tijdens een online gemeenteraadsvergadering in het Amerikaanse Alabama. Daar werd een leerkracht betrapt toen ze seks bleek te hebben op haar webcam. Als overmaat van ramp waren er ook een pak studenten digitaal aanwezig die de meeting meevolgden.De naam van de lerares werd na het incident – om begrijpelijke redenen – niet gedeeld, maar dat ze ginds niet opgezet waren door het incident, dat was duidelijk. De vrouw kwam horizontaal in beeld en er bleek een man achter haar te staan in bloot bovenlijf. Het voorval gebeurde tijdens een meeting over de nieuwe COVID-maatregelen.Want, zo werd besproken, de Birmingham City Schools zouden binnen hun district terugkeren naar fysiek lesgeven. De beelden van de lerares gingen al snel de ronde op het internet en de commentaren waren dan ook niet mals: “Leerkrachten zijn niet meer wat ze geweest zijn. Ze hebben seks op Zoom terwijl er kinderen bij zijn. Geen moraal. Laten we gewoon het hele schoolsysteem in de vuilbak gooien”, zo liet iemand weten op Twitter.