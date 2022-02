Achtjarige jongen smokkelt zelfgeschreven boek bibliotheek VS binnen en scoort hit

Een boek geschreven en geïllustreerd door de 8-jarige Dillon Helbig uit de Amerikaanse staat Idaho is uitgegroeid tot een hit. De jongen verstopte het boek volgens The New York Times eind december in een bibliotheek. Een maand later stonden 56 mensen op de wachtlijst voor het werk. De laatste op de lijst komt mogelijk pas over vier jaar aan de beurt.Helbig besteedde vier dagen van zijn kerstvakantie aan het schrijven en tekenen van het 81 pagina’s tellende boek. The Adventures of Dillon Helbig’s Crismis gaat over hoe het kind terug in de tijd gaat nadat de ster op zijn kerstboom ontploft.Toen Helbig samen met zijn oma naar de bibliotheek ging, verstopte hij zijn werk daar in een van de kasten. Niet lang daarna vertelde hij zijn ouders wat hij had gedaan. Ze belden de bibliotheek om het weer op te kunnen halen, maar het personeel vond het werk zo leuk dat ze het in de catalogus opnamen, waarna het in de sectie met stripromans werd geplaatst. Het is nu een van de populairste boeken die de bibliotheek aanbiedt.De bibliotheek heeft een schrijversprijs aan de jongen uitgereikt, die ze speciaal voor hem in het leven hebben geroepen. Een lokale auteur wil met de jonge schrijver een schrijfcursus voor kinderen organiseren. De bibliotheek en de jongen zouden veel reacties van kinderen krijgen die ook willen gaan schrijven.Volgens de moeder van Helbig heeft haar zoon inmiddels besloten dat hij schrijver wil worden, zo vertelt ze aan The New York Times. Maar hij heeft nog meer plannen. ,,Ik ga stoppen met schrijven als ik veertig ben", zei hij. Daarna? ,,Dan ga ik games maken.”De bibliotheek wil meer exemplaren van het ‘debuut’ van Helbig laten maken. Meerdere uitgevers hebben contact gezocht met de instelling om het werk te publiceren. De jonge auteur werkt al aan een nieuw boek, over een kast die jassen eet.