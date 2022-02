Gif van de honingbij is nieuw wapen tegen kankercellen

Een bijensteek kan dodelijk zijn voor mensen die allergisch zijn voor het gif. Maar dat gif kan ook levens redden, zo blijkt uit een proef van het Harry Perkins Institute of Medical Research in Australië.



De wetenschappers onderzochten of het gif van de honingbij de zeer agressieve ‘triple negatieve’ variant van borstkanker kan bestrijden.



Bij die vorm van kanker ontbreken er bepaalde eiwitten op de zieke cellen die andere kankercellen wel hebben en waar de meeste medicatie zich op richt. Daarom is deze ziekte zeer moeilijk te bestrijden.



Circa de helft van het gif van de bij bestaat uit mellitine, dat bij nieuwe proeven agressieve kankercellen bleek te kunnen doden.



De onderzoekers spoten het bijengif in kankergezwellen die in het lab gekweekt waren. Binnen een uur waren alle kankercellen dood.



Toen de wetenschappers de proef herhaalden met kankergezwellen bij muizen, had het gif dezelfde werking, en bij de juiste doses bleven gezonde cellen rondom de kankercellen gespaard.



De werkzame stof in het bijengif wordt mellitine genoemd, en het valt de kankercellen op verschillende manieren aan. Eerst maakt het gaatjes in het oppervlak van de cellen, en alleen al daardoor sterven er veel af. En als de stof de cellen binnendringt, verstoort het bepaalde chemische signalen, waardoor ze zich niet meer kunnen delen.



De honingbij gebruikt zijn gif als hij steekt, maar het beschermt zijn eigen lichaam ook tegen bacteriën en virussen.



Omdat mellitine gaatjes in de kankercellen kon maken, kwamen de onderzoekers op het idee om de stof te testen in combinatie met een chemokuur, die normaal de cellen niet binnendringt. En het effect verbeterde sterk.



Het bijengif kan dus kankercellen zelfstandig bestrijden, maar ook het effect van andere behandelingen verbeteren.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: