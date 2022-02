Dokter doet een wel erg lugubere ontdekking in oor van patiënt: “Ik voelde het dagenlang kronkelen”

Pijnlijk en afschuwelijk verhaal vanuit Huizhou in China. Daar hebben dokters een absurde ontdekking gedaan in het oorkanaal van een patiënt die hevige pijnen moest doorstaan. “Ik voelde dagenlang iets kronkelen in mijn oor”, zo vertelde die.



Blijkbaar had een grote kakkerlak zich genesteld in het oorkanaal van de man. In de stad Huizhou, in de zuidelijke provincie Guandong, vlakbij Hong Kong, was er op dat moment een periode van extreme koude. De kakkerlak zocht een droge warme plek ’s nachts en vond die in het oor van de man. Maar ’s nachts bleef het beestje met z’n pootjes rondtrappen. Gevaarlijk, zo zeiden dokters, want daardoor had de patiënt een groot risico op permanente trommelvliesbeschadiging.



Een eerste poging om de kakkerlak te verwijderen leverde weinig op. Het beestje bleef maar bewegen, dus hebben ze het in slaap moeten doen via anesthesie om het dan rustig te kunnen vastgrijpen. Meteen een gigantische opluchting voor de man in kwestie die er verder geen schade aan heeft overgehouden.

Reacties

03-02-2022 06:33:14 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.867

OTindex: 80.807

"Een pond kakkerlakken levert je in China 140 euro op"

03-02-2022 09:27:20 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.472

OTindex: 87.691

Quote:

Ik voelde het dagenlang kronkelen”



Dat veroorzaakt toch geen hevige pijnen, lijkt mij. Hooguit een akelig irritant en jeukerig gevoel.

En schade aan het oor was er gelukkig ook niet, dus er wordt weer aardig overdreven.

En waarom je met een pincet zo'n groot beest niet te pakken krijgt is mij ook niet heel duidelijk. Dat verzaakt toch geen hevige pijnen, lijkt mij. Hooguit een akelig irritant en jeukerig gevoel.En schade aan het oor was er gelukkig ook niet, dus er wordt weer aardig overdreven.En waarom je met een pincet zo'n groot beest niet te pakken krijgt is mij ook niet heel duidelijk.

03-02-2022 10:12:24 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.539

OTindex: 4.159

@Mamsie : Grof geschut is veel beter om een WMR-waardig verhaal te krijgen.

03-02-2022 10:21:34 Emmo

Stamgast



WMRindex: 55.121

OTindex: 27.757

@Grouse : In sommige gevallen is alleen dat grove geschut al voldoende.

03-02-2022 10:53:00 Madarian

Oudgediende



WMRindex: 2.581

OTindex: 5.605

In andere filmpjes op internet worden meerdere beestjes verjaagd door vloeistof te druppelen in het oor. Dan gaat het beestje zelf uit het oor omdat die denkt dat de holte volloopt tijdens een regenbui. Hadden ze dat hier niet geprobeerd?

