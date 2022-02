Docent Groningse universiteit geschorst om complottheorieën

Een universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) die zou hebben geprobeerd leerlingen te overtuigen van allerlei complottheorieën mag voorlopig toch geen les meer geven.



Eerder zei de universiteit nog dat de docent alleen zijn vak over kritisch denken niet meer mocht geven, maar andere lessen wel.



“Vastgesteld is dat door deze onrust de betrokken docent geen onderwijs kan geven zoals beide partijen dat willen”, meldt de universiteit vrijdag. De RUG heeft een onafhankelijk vervolgonderzoek ingesteld naar de gang van zaken. In afwachting daarvan geeft de docent dus geen onderwijs meer aan de universiteit.



De kwestie werd aan het licht gebracht door universiteitskrant UKrant. Daaruit kwam naar voren dat verscheidene studenten zich niet meer veilig voelden omdat ze anders dachten dan de docent, die er zijn eigen ‘alternatieve waarheid’ op nahield. In zijn lessen werden uiteenlopende onderwerpen verwerkt zoals de aanslagen van 9/11, klimaatverandering en vaccinaties. Een van de studenten gaf aan dat de sfeer vijandig was tijdens de colleges.



Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: