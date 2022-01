Française krijgt 35 bekeuringen, maar geen boete “omdat ze niet weet wat trajectcontrole is”

Een 22-jarige vrouw die 35 keer te snel reed binnen dezelfde trajectcontrole, hoeft geen enkele boete te betalen. Volgens haar advocaat wist ze niet h

28-01-2022 22:24:23

Beetje eigenaardig vonnis. Dat van "binnen redelijke termijn verzonden", daar kan ik nog wel inkomen. Maar dat ze niet weet wat trajectcontrole is? Zelfs als ze dat niet weet dan zou ze toch de snelheidslimieten moeten kennen. Die staan gewoon op de borden, anders is die trajectcontrole illegaal. En als je de borden niet kent dan hoor je geen rijbewijs te hebben, dunkt me.