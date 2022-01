Hond speelt verstoppertje met baasje, maar verraadt zijn plek op hilarische wijze

Honden houden van verstoppertje spelen en hoewel deze rakker erg zijn best doet, vergat hij één belangrijk detail…De geestige beelden werden onlangs gemaakt in Ellijay, een plaats in Georgia. Een adoptiehond genaamd Winston verstopt zich vakkundig onder de lakens van het bed van zijn baasje.Laatstgenoemde roept zijn naam om uit te vissen waar Winston verstopt zit, maar eigenlijk weet hij het antwoord al. De staart van de schattige viervoeter is immers nog zichtbaar en kwispelt enthousiast op en neer telkens wanneer Winston zijn naam hoort.