Zeearend vliegt tegen ruit woning VS: Dit zie je niet elke dag

Iedereen heeft het weleens gezien: een verward vogeltje dat een ruit van een huis aanziet voor een doorgang en tegen het glas aan knalt. In de Amerikaanse staat Pennsylvania was het eerder deze week een enorme zeearend die het overkwam.Op beelden van lokale tv-zender WFMZ is te zien hoe het dier na zijn ongeluk beduusd in de sneeuw in de voortuin voor de woning zit.Hoe het precies kon gebeuren dat de arend tegen de ruit op de begane grond aanvloog, is onduidelijk, maar volgens Kathy Uhler, directeur van een Amerikaanse Natuurbeschermingsorganisatie, was het dier waarschijnlijk op een reflectie afgekomen, of op het licht dat uit de kamer kwam."Het gebeurt niet elke dag dat er een zeearend door een raam vliegt", zegt Uhler. Toch is het volgens haar een ernstig probleem. Jaarlijks raken ontelbare aantallen vogels gewond door een botsing met een raam, zegt de deskundige. Vaak gaat het om kleinere exemplaren dan een zeearend.Uhler heeft een oplossing voor het probleem: een UV-barrière voor het raam. Vogels kunnen ultravioletstraling in tegenstelling tot mensen waarnemen. "Het is een goede manier om dit soort botsingen te voorkomen."Hoe het met de zeearend gaat, is niet bekend. De politie kwam af op het incident, zag de vogel zitten voor de woning en schakelde een dierenwelzijnsorganisatie in. Toen die kwam opdagen, was de zeearend echter al weggevlogen. De bewoners van het huis bleven met een kapotte ruit achter.