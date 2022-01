Pikant model verkoopt haar gebruikte spiraaltje: "Hopelijk staat het nu bij iemand boven de haard"

Ana Dee, ook gekend als Rebekka Blue, is een dame die de kost verdient door pikante filmpjes te maken.



Tegen betaling kunnen mensen via ‘OnlyFans’ haar beeldmateriaal te zien krijgen. Maar geregeld krijgt Ana ook ‘bijzondere’ verzoekjes. Zo vroegen sommigen of ze haar gebruikte lingerie niet wou verkopen. Ook oude sokken en zelfs flesjes speeksel waren in trek. Maar na een bezoekje bij de gynaecoloog kwam ze op een wel erg ‘bijzonder’ idee…



“Ik ging onlangs mijn spiraaltje laten vervangen. Het zat zo’n 5 jaar in mijn lichaam. Mijn gynaecoloog gooide het nadien in de vuilbak. Ik dacht meteen: ‘dat is geld waard’. De gynaecoloog verliet de kamer en ik haalde mijn oude spiraaltje uit de vuilbak. Ik plaatste het online en er werd op geboden”, laat Ana weten.



“Uiteindelijk werd het verkocht voor een bedrag van vier cijfers. Ik hoop dat het nu bij iemand boven de haard staat, als een soort trofee”, liet ze weten aan ‘InkedMag’. Toch een beetje bizar, als je ’t ons vraagt… Maar ieder zijn ding zeker?

Reacties

28-01-2022 08:51:58 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.775

OTindex: 80.757





Is er een garantie bij, dat het echt haar spiraaltje is?



Laatste edit 28-01-2022 08:52

28-01-2022 09:09:09 Emmo

Stamgast



WMRindex: 55.012

OTindex: 27.753

Ik moet mevrouw teleurstellen. Ik heb geen schoorsteenmantel. Ik kan daarom het item niet op de verlangde wijze tentoonstellen en zal dan ook van de koop afzien.

Niet dat ik dat ooit van plan was, overigens.

28-01-2022 09:56:40 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.443

OTindex: 87.630

Je kan zeggen wat je wilt van deze dame, maar niét dat ze dom is.

Misschien lagen er nog meer weggegooide spiraaltjes daar in de prullenbak.....

28-01-2022 10:24:36 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 89.210

OTindex: 38.459

@Emmo :

misschien kan het ook in een vitrinekast misschien kan het ook in een vitrinekast

