Vrouwelijke scheidsrechter in tranen na gelekte naaktbeelden: «Ik wens dit niemand toe»

Een Italiaanse voetbalscheidsrechter heeft een klacht ingediend nadat naaktbeelden van haar verspreid werden. «Vandaag ben ik het slachtoffer, morgen kan het iemand anders zijn», klinkt het.



Diana Di Meo is een 22-jarige vrouw die regelmatig scheidsrechter van dienst is bij voetbalwedstrijden in haar woonplaats Pescara. Onlangs lekten enkele expliciete foto’s en video’s van haar online. Vermoedelijk heeft iemand ze gestolen van haar smartphone.



De vrouw is er het hart van in. «Ik heb mezelf opgesloten en heb de afgelopen twee dagen niets anders gedaan dan gehuild en overgegeven. Het gaat hier om privébeelden van mij die gestolen werden. Iemand moet in mijn smartphone geraakt zijn, ik weet niet hoe ze het klaargespeeld hebben. Ik heb een klacht ingediend en de politie onderzoekt de zaak», vertelt ze op Instagram.



Di Meo, die meer dan 80.000 volgers heeft op Instagram, hoopt met haar verhaal een stem te bieden aan andere slachtoffers. «Ik wens dit niemand toe. Ik probeer met de situatie om te gaan, maar niet iedereen kan dat zomaar. We moeten de mensen die dergelijke zaken delen, aangeven. Ik durf erover praten, maar velen kunnen dat niet en steken zich weg. Ik hoop dat ik een stem kan bieden aan alle slachtoffers van dergelijke praktijken. De enige echte schuldige zit aan de andere kant van het scherm. Vandaag ben ik het slachtoffer, morgen kan het iemand zijn die close is met degenen die nu naar de filmpjes kijken en ermee lachen», besluit ze.

Reacties

25-01-2022 18:21:34 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.435

OTindex: 87.604

Waarom zetten de mensen dergelijke foto's en of filmpjes op hun telefoon?

Die dingen worden toch geregeld gehackt, dat weet ik zelfs.



25-01-2022 18:37:01 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.980

OTindex: 27.753

Quote:

«Ik wens dit niemand toe. Advies: Als je in de blote kont wilt lopen, prima. Maar maak er geen filmpjes van. Dan kan niemand ze online zetten. Advies: Als je in de blote kont wilt lopen, prima. Maar maak er geen filmpjes van. Dan kan niemand ze online zetten.

25-01-2022 18:41:05 Buick

Erelid



WMRindex: 2.547

OTindex: 745

@Emmo , misschien heeft ze geen spiegel en kan ze alleen met een selfie zien of haar haar goed zit.

25-01-2022 18:46:02 zwannie

Junior lid

WMRindex: 14

OTindex: 0

@Mamsie :

Waarom zetten de mensen dergelijke foto's en of filmpjes op hun telefoon? QuoteWaarom zetten de mensen dergelijke foto's en of filmpjes op hun telefoon?

Misschien voor hun vriend. En die kan die telefoon misschien ook wel bedienen. Misschien voor hun vriend. En die kan die telefoon misschien ook wel bedienen.

25-01-2022 18:48:10 zwannie

Junior lid

WMRindex: 14

OTindex: 0

Zo te zien publiceert ze graag selfies

25-01-2022 18:51:58 Buick

Erelid



WMRindex: 2.547

OTindex: 745

@Mamsie , dan hoort toch niemand haar fluitje .

25-01-2022 18:52:21 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 3.909

OTindex: 63

@zwannie : ik hoef echt geen naakt fotos/filmpjes te ontvangen van mijn vrouw/vriendin

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: