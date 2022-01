Man verhuist voor nieuwe baan en wordt ontslagen omdat hij te dik is

Een man in Australië verhuisde voor een beter leven en een nieuwe job. Eenmaal aangekomen werd hij ontslagen vanwege zijn ‘fors postuur.’De familie Griffin reisde meer dan drieduizend kilometer om te werken op een vakantiepark.Twee uur na aanvang van hun dienst werden ze echter weggestuurd, omdat het gewicht van de man een probleem zou vormen en hij zijn werkzaamheden om die reden niet kon uitvoeren.“Volgens de leiding zou ik niet op een ladder kunnen klimmen”, vertelt Hamish Griffin via ABC.Hij zegt dat hij had gesolliciteerd op een managementfunctie en fysieke inspanningen minder van belang zouden zijn.Hamish zou volgens de directeuren zijn ontslagen omdat zijn postuur een risico vormt en hij zichzelf kan verwonden.Het teleurgesteld gezin keerde de volgende dag terug naar huis.