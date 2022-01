Vrouw van El Chapo blijkt helemaal niet de vrouw van El Chapo

Juicy nieuws uit de wereld van El Chapo: de vrouw van Joaquin ‘El Chapo’ Guzman blijkt helemaal niet zijn vrouw te zijn. Officieel zijn de twee namelijk nooit getrouwd.



Over een paar dagen verschijnt het boek van El Chapo’s toch-niet-echtgenote Emma Coronel Aispuro. De eerste details om een beetje promotie te maken voor het verhaal, komen inmiddels naar buiten. En nu blijkt Emma toch niet de vrouw van de drugsbaron.



Klinkt ingewikkelder dan het is: de twee zijn in juli 2007 getrouwd voor de kerk. Of zoals Emma het omschrijft: ‘under the law of the divine’. Overigens ook maar net legaal wat betreft de aardse wetten: de bruiloft vond plaats op de dag dat Emma 18 werd.



Nu blijkt ook nog eens dat Guzman nooit is gescheiden van zijn eerste vrouw, met wie hij in 1977 trouwde. Dat maakte de kartelleider weinig uit, zocht auteur van het boek Anabel Hernández uit. De inmiddels 64-jarige El Chapo wist een priester te verleiden om gewoon een religieuze ceremonie te regelen voor zijn piepjonge verloofde en hemzelf.



Naar eigen zeggen had Aispuro geen flauw idee dat haar kersverse man een voortvluchtige drugsgrootheid was, weet de New York Post. Pas nadat het nieuws naar buiten kwam dat de twee een ring om elkaars vinger hadden geschoven, begon de 18-jarige vrouw iets te vermoeden. “Ik schonk er niet zoveel aandacht aan”, meldt ze.



Emma is in februari 2021 gearresteerd en in november vorig jaar werd geoordeeld dat ze medeplichtig is aan het onwettig importeren en distribueren van illegale drugs. Ze moet drie jaar de gevangenis in voor de misdrijven.

Naar eigen zeggen had Aispuro geen flauw idee dat haar kersverse man een voortvluchtige drugsgrootheid was Mevrouw zal niet blond zijn, maar toch doet ze me denken aan een dom blondje.

