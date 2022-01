10-jarig meisje overleeft sneeuwstorm dankzij zwerfhond

Een 10-jarig meisje uit Rusland heeft 18 uur lang in een sneeuwstorm gezeten. Dankzij een zwerfhond, wist het meisje te overleven. De pluizige hond hield haar naar eigen zeggen warm.



Vorige week donderdag rond een uur of één in de middag, belde de moeder van het meisje de politie. Door stuifsneeuw lag er inmiddels bijna een halve meter sneeuw. Voor volwassenen al onhandig, als klein meisje helemaal pittig.



Direct werd er een zoektocht gestart, ondanks dat de autoriteiten en vrijwilligers door het slechte weer geen hand voor ogen zagen. Na een tip van iemand die het meisje met een hond had zien spelen - gelukkig goed tegen de kou gekleed - werd het meisje gevonden. Ze had zich samen met de hond onder een laag balkon verstopt. De hond en het meisje hebben elkaar volgens de verklaring van de jonge Rus warmgehouden.



“Dat ze het heeft overleefd is echt een wonder”, zegt een vrijwilliger tegen The Siberian Times. “We hebben de hele nacht gezocht, we konden niks zien en onze handen waren ondanks de wanten zo koud dat we onze vingers niet konden strekken. Tegen de ochtend hebben we de hoop haar levend te vinden opgegeven.”



Het meisje is naar het ziekenhuis gebracht voor controle en mocht dezelfde dag nog naar huis. Of de hond nog steeds rondzwerft, is niet bekend.

De pluizige hond hield haar naar eigen zeggen warm



Wat leuk, een pratende hond.

Maar die hond verdient wel een beloning: Een warm huis waar hij fijn mag wonen.. Als hij dat tenminste wil.

