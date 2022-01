Passagiers boos, piloot weigert te vliegen na noodlanding; mijn dienst zit erop

Een piloot van de Pakistaanse airline PIA zou naar verluidt hebben geweigerd naar de eindbestemming te vliegen na een noodlanding te hebben gemaakt.



Vlucht PK-9754 stond gepland te vliegen vanuit Riyadh, Saoedie-Arabië naar de Pakistaanse hoofdstad Islamabad afgelopen zondag.



Door onverwachte weersomstandigheden werd de crew genoodzaakt een noodlanding te maken en bleven zij in Saoedie-Arabië.



De gezagvoerder had echter ‘geen zin’ om alsnog naar Pakistan te vliegen en beweerde dat hij over zijn uren heen was.



Boze passagiers weigerden het vliegtuig te verlaten en eisten van de piloten om koers te zetten naar de eindbestemming, schrijft media in het land.



Uiteindelijk werden ze met behulp van de beveiliging uit de vliegmachine gezet en in een hotel geplaatst door de luchtvaartmaatschappij.



Volgens de airline is het noodzakelijk dat de bemanning goed uitgerust hun werk kan uitvoeren.

Reacties

22-01-2022 19:10:52 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.707

OTindex: 80.707



.. Dit zijn regels voor Europa:



Laatste edit 22-01-2022 19:13 Ik weet niet of het een kwestie van 'geen zin' was, voor zover ik weet zijn piloten na een bepaald aantal uren idd verplicht om te rusten... Dit zijn regels voor Europa: klik hier

22-01-2022 19:11:32 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.857

OTindex: 2.026

Gewoon de protocollen volgend.. doet een piloot dat niet... dan zijn de gevolgen voor diegene.

22-01-2022 23:55:09 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 89.141

OTindex: 38.448

@allone : @Jura6 :

dat zit er waarschijnlijk achter.... dat zit er waarschijnlijk achter....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: