Katten houden blender al een maand gegijzeld, tot groot hilariteit van het internet: «Heeft me weer doen lachen tijdens mijn depressie»

Stel: je koopt eindelijk die blender waar je al maandenlang voor spaart, maar je hebt ‘m zelfs nog niet uit de doos kunnen halen. Reden: je katten gijzelen het ding. In dat bizarre scenario leven Jessica en Nikki Gerson-Neeves, een koppel uit het Canadese Vancouver Island, al een maand. Ze brengen op sociale media uitgebreid verslag uit van de ‘gijzeling’, met een grote schare fans tot gevolg.Jessica en Nikki kochten de Vitamix-blender van hun dromen tijdens Black Friday, en ontvingen het pakketje een paar dagen later voor hun deur. Jessica maakte echter de fout om de doos met de blender onbewaakt op de keukenvloer te zetten. Bij de aanblik van het nieuwe object besloot kater Max, een van hun katten, zich bovenop de doos te posteren. Grappig, dacht Jessica. Ze nam een foto een postte die in een kattengroep op Facebook, met een humoristisch verhaaltje erbij over hoe Max de blender had ‘gegijzeld’. De volgende dag dacht het koppel te ontwaken met Max terug in zijn vertrouwde kattenmand en met de Facebook-post een aantal likes rijker, maar wat bleek: Facebook was ontploft, met tienduizenden reacties op de foto. En hoewel Max inderdaad niet meer op de doos zat, had nu Lando, een andere kater des huizes, zijn taak als gijzelaar overgenomen.Het was het begin van een saga die intussen al langer dan een maand duurt. Na Lando kwam George, en na George kwam Max weer, en zo ging het maar verder. Met andere woorden: de doos bleef nooit meer onbewaakt, en in de strijd om het plekje bovenop de blender gaat het er bij de poezenbeesten soms hard aan toe. Om de gemoederen te verzachten, vroegen Jessica en Nikki aan fabrikant Vitamix om hen twee lege blenderdozen te sturen, in de hoop de katers daarmee af te kunnen leiden en weg te lokken van de echte blender. De lege dozen werden geleverd, maar Max, Lando en George hadden al snel in de mot dat het om een afleidingsmanoeuvre ging, en ploften terug neer op de oorspronkelijke blenderdoos.Jessica en Nikki bleven de ‘gijzeling’ in beeld brengen en op Facebook postten, waar het verhaal intussen al meer dan 40.000 volgers heeft. Dat is meteen ook het antwoord op de vraag waarom het koppel hun katten niet gewoon van de doos jaagt. «In deze tijden is iets leuks en luchtigs welgekomen voor veel mensen’, zegt Jessica aan CBC News. ‘We krijgen zoveel positieve reacties, dat we niet inzien waarom we ermee zouden stoppen. We kregen zelfs een bericht van een vrouw die vertelde dat ze haar depressieve echtgenoot voor het eerst in maanden weer had zien lachen toen hij onze Facebook-pagina bezocht.» Het koppel zal hun soep of sapjes dus nog even op een andere manier moeten mixen, terwijl het internet het uitgiert met de updates over de avonturen van Max en co.