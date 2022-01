Penthouse in New York verkocht voor 190 miljoen dollar

Bijna 190 miljoen dollar voor een penthouse boven Central Park: het extreem luxevastgoed van New York breekt opnieuw records met de verkoop die onthuld werd door de Wall Street Journal.



Het penthouse – een erg luxueus appartement op de bovenste verdieping van een flatgebouw, meestal met een dakterras – met een oppervlakte van bijna 900 vierkante meter en vier slaapkamers, bevindt zich in een wolkenkrabber in Central Park South 220, in het hart van Manhattan.



Volgens de Wall Street Journal (WSJ) verkocht de Amerikaanse miljardair Daniel Och (61) het optrekje voor bijna 190 miljoen dollar, nadat hij het in 2019 zelf voor 93 miljoen had gekocht.



De WSJ spreekt van een van de duurste appartementen ooit verkocht in New York. In 2019 betaalde de Amerikaanse fondsbeheerder Ken Griffin ongeveer 238 miljoen dollar voor een flat in dezelfde wolkenkrabber. Dat was een absoluut record voor een flat in de Verenigde Staten.

Reacties

19-01-2022 12:17:26 BatFish

En dan moet je er zeker ook nog voor 2 miljoen een parkeerplaats bijkopen?

19-01-2022 12:46:35 MIADIA

nee die auto('s) kan/kunnen gewoon op je dakterras



19-01-2022 13:21:13 Buick

Maar bij brand mag je dan dan wel als eerste naar beneden.

19-01-2022 13:46:35 Grouse

Als iemand een goed bod doet, overweeg ik wel het te verkopen.

Hoeft geen 190 miljoen te zijn. Met de helft ben ik best tevreden



19-01-2022 13:48:13 Buick

@Emmo , bij een grote brand schakelen ze de liften uit, dus in denk langs de gevel.

19-01-2022 13:48:46 Buick

@Grouse , ik kan in elke kamer slapen

19-01-2022 13:53:22 Grouse

@Buick : Ik kon vroeger zelfs op kantoor slapen. Achter mijn bureau

19-01-2022 14:01:26 Buick

@Grouse , dus je bent eigenlijk slapend rijk geworden

19-01-2022 14:23:01 Mamsie

@Grouse :

Ik heb ook vier slaapkamers

Als iemand een goed bod doet, overweeg ik wel het te verkopen.

Hoeft geen 190 miljoen te zijn. Met de helft ben ik best tevreden



Én twee badkamers, ga maar gewoon voor de hoofdprijs hoor! Én twee badkamers, ga maar gewoon voor de hoofdprijs hoor!

19-01-2022 14:28:35 Grouse

@Mamsie : Ja, die ook. En een riante tuin ter grootte van een postzegel.

