22-jarige Duitser vertelt medepassagier op Schiphol dat hij een bom bij zich heeft

Het waren zondagochtend angstige momenten, voor de passagiers van een KLM-vlucht naar Miami. Het toestel wat om tien voor half elf van Schiphol zou vertrekken liep ruim een half uur vertraging op door een bommelding. De Koninklijke Marechaussee heeft het vliegtuig doorzocht met een explosievenhond, maar trof niks aan. Na ruim een half uur vertraging kon het vliegtuig alsnog vertrekken.



Een 22-jarige Duitser die deze ochtend via Schiphol naar Miami vloog vertelde een medepassagier dat hij een bom bij zich had. De passagier maakte hiervan direct een melding, waarna de Duitse man door de Koninklijke Marechaussee werd aangehouden.



Tijdens deze aanhouding verzette de man zich niet. Wat zijn motivatie is geweest, is nog onduidelijk laat de Koninklijke Marechaussee weten. De zoektocht naar het explosief maakte grote indruk op alle overige passagiers van de vlucht.



Deze zijn nadat de Koninklijke Marechaussee het vliegtuig vrijgaf allemaal meegevlogen, inclusief de persoon waartegen de Duitse man vertelde dat hij een bom bij zich had. De bommelder zelf zit op dit moment nog vast voor verhoor.

Reacties

Het was een "grapje" 🙄

Hele slechte grap dan wel.

