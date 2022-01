Man duwt vrouw in metrostation Brussel voor aanstormende metro

In Brussel heeft een man vrijdagavond een vrouw voor een aanstormend metrostel geduwd. Het incident werd vastgelegd door een bewakingscamera. Op de beelden is te zien dat de man op de vrouw afloopt, haar een duw in de rug geeft en dat ze van het perron op het spoor valt. De metrobestuurder weet net op tijd te remmen.



VRT Nieuws schrijft dat een 23-jarige Fransman is aangehouden. Hij sloeg op de vlucht, maar kon een paar minuten na het incident worden opgepakt. Hij zou een bekende zijn van de Franse politie.



Naar zijn motief wordt nog onderzoek gedaan. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Het is niet bekend of hij de vrouw kende.



Een woordvoerder van het Brusselse ov-bedrijf zei tegen VRT Nieuws dat de vrouw en de metrobestuurder in het ziekenhuis zijn onderzocht. Ze hebben er geen lichamelijke klachten aan overgehouden, maar zijn wel erg geschrokken.

Reacties

17-01-2022 16:53:44 Grouse

Ik hoop dat ze de dader met zijn ballen op de rails leggen. Kijken of de metro dat ook stopt.

17-01-2022 17:57:50 Emmo

@Grouse : Als het dezelfde bestuurder is, mogelijk niet. Die gaat nog drie keer heen en weer om zeker te zijn dat 'ie niet overgeslagen heeft.

17-01-2022 18:27:52 Mamsie

Die vent is gewoon gevaarlijk gek. Die is een gevaar voor de maatschappij!

