Het wonderlijke effect van lightproducten op onze hersenen

Een goed dieet begint met cola light? Niet dus. Zeker, in principe zitten er geen calorieën in en is het dus een gezonder alternatief voor cola met suiker. Maar lightproducten blijken een wonderlijke uitwerking op ons brein te hebben.



Tamara de Weijer, huisarts en coach van de Lekker in je vel-challenge, vertelt in de Telegraaf over het ’Mind Over Milkshakes’ onderzoek. "Het doel van dit onderzoek was om te testen of het hongerhormoon – ghreline – kan variëren, afhankelijk van de mindset waarin iemand de voeding benadert. Hiervoor werden de proefpersonen opgedeeld in twee groepen. Beide groepen kregen dezelfde milkshake, die 300 kcal bevatte. Maar dit is niet wat er tegen de proefpersonen werd verteld.”



"De ene groep kreeg zogenaamd een ’guilt-free’ en een ’light’ milkshake, die slechts 104 calorieën bevatte. De andere groep kreeg zogenaamd een volvette en calorierijke milkshake van 620 calorieën. Nogmaals, beide groepen kregen dus dezelfde milkshake.”



"Wat er toen gebeurde was heel interessant! Bij beide groepen werd na een tijdje het hongerhormoon in het bloed gemeten, na het drinken van de milkshake: De groep die zogenaamd de ’guilt-free’/light-milkshake had gekregen met weinig calorieën had veel sneller honger, doordat er meer hongerhormoon (ghreline) in het bloed aanwezig was en minder verzadigingshormoon.



De groep die zogenaamd de volvette en calorierijke milkshake had gekregen had veel meer verzadigingshormoon in hun bloed en minder hongerhormoon. Daarnaast kreeg deze groep minder snel honger!"



"En dat terwijl de milkshakes dus echt precies hetzelfde waren. Zó sterk werkt ons brein dus; als je lichaam al denkt dat het een lightproduct is, wil het er automatisch al meer van hebben. De mindset waarmee je een product benadert heeft dus enorm veel invloed op je honger- en verzadigingshormonen. Een light of mager product maakt je daarom niet altijd lichter, omdat je er enerzijds meer van kunt gaan eten en je er anderzijds juist sneller trek door krijgt.”

Reacties

16-01-2022 10:41:00 Emmo









Het zit dus, in ieder geval voor een deel, tussen de oren.

16-01-2022 11:26:46 Emmo









@allone : Je zou bijna zeggen dat je van álles dat je eet dood kunt gaan

16-01-2022 11:36:14 Buick









Dus als je van een gewone maaltijd zegt dat je er heel snel van verzadigd raakt dan heb je aan een paar happen genoeg.

16-01-2022 13:55:26 Zeeuw







@allone je hebt ook cola zero waar dit niet in zit en dat heeft ook 0 calorieën. Echter zal er wel een andere zoetstof in zitten die misschien over 20 jaar ook kankerverwekkend blijkt te zijn.

16-01-2022 14:10:52 botte bijl









@Emmo :

dat is zo, maar als je het dan maar allemaal niet meer eet, dan ga je nog veel eerder dood dat is zo, maar als je het dan maar allemaal niet meer eet, dan ga je nog veel eerder dood

