Slotenmaker vroeg 2200 euro voor minuten werk, krijgt nu flinke boete

Het bedrijf KeyService Nederland / Plumberservice uit Helmond en de bestuurder daarvan hebben van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een boete gekregen van in totaal 250.000 euro. Het bedrijf hield er 'misleidende en agressieve praktijken' op na waardoor klanten in nood voor duizenden euro's werden uitgeknepen.



Het zal je maar gebeuren, je kunt je huis niet meer in omdat je de sleutel kwijt bent. Je googelt dan naar een slotenmaker en je bent blij er een te vinden. Maar als deze dan het probleem heeft opgelost, dan krijg je een rekening van tot 2200 euro. En dat voor soms enkele minuten werk.



Klanten kregen vooraf van KeyService Nederland / Plumberservice geen informatie over de kosten en als ze klaagden over de bijzonder hoge rekening, dan werden ze onder druk gezet om meteen te betalen.



Aan dat soort praktijken wil de ACM een eind maken. Daarom legt de toezichthouder aan het bedrijf een boete op van 200.000 euro en de bestuurder mag nog eens 50.000 euro aftikken.



De ACM stoort zich niet alleen aan de agressieve manier van handelen, maar ook aan de misleiding waaraan het bedrijf uit Helmond zich volgens de ACM schuldig maakte.



Zo dachten consumenten dat het om een lokale slotenmaker ging. Ook schermde het bedrijf met kwaliteitseisen waaraan de slotenmakers zouden voldoen, maar daarop werd helemaal niet gecontroleerd. Er stonden online ook valse positieve recensies.



Consumenten die het bedrijf inhuurden, dachten een betrouwbare, professionele, lokale slotenmaker langs te krijgen, aldus de ACM. "In werkelijkheid stuurde KeyService een willekeurige slotenmaker uit zijn netwerk naar de consument die er vooral op uit was zoveel mogelijk geld te verdienen in een korte tijd."



De strijd tegen malafide praktijken van slotenmakers heeft volgens de ACM al een aantal successen opgeleverd. Zo heeft Google advertenties van onbetrouwbare slotenmakers verwijderd.



Ook zijn domeinregistraties van websites van onbetrouwbare partijen geschrapt, telefoonnummers zijn geblokkeerd en de ACM heeft twee online marketingbedrijven gedwongen te stoppen met misleidende klantenwerving voor onder meer slotenmakers.



De ACM heeft voor de zekerheid op de site Consuwijzer.nl ook een aantal tips voor consumenten die een slotenmaker of een andere spoeddienst willen inschakelen.



Keyservice Nederland was niet meteen bereikbaar voor commentaar.

15-01-2022 10:19:30

2200 euro bünnen een paar minutis wel lekker ja.

Ik wil toch altijd van te voren weten hoeveel ik moet betalen krijg ik daar van te voren geen helder antwoord op ga ik wel naar iemand anders

15-01-2022 10:29:55

Dan ligt het toch wat genuanceerder.



En van te voren krijg je natuurlijk door de telefoon een heel ander verhaal te horen: Ach mijnheer, mevrouw, dat fiksen we wel even. De prijs, ja, die is een beetje afhankelijk van de hoeveelheid werk en wat er nodig is. Dat kunnen we op voorhand niet zeggen. @Heusdenaar : Als je een intimiderende persoon voor je hebt die je bovendien zelf hebt uitgenodigd. Je staat voor een dichte voordeur, 's avonds laat en een ruitje intikken is geen optie.Dan ligt het toch wat genuanceerder.En van te voren krijg je natuurlijk door de telefoon een heel ander verhaal te horen: Ach mijnheer, mevrouw, dat fiksen we wel even. De prijs, ja, die is een beetje afhankelijk van de hoeveelheid werk en wat er nodig is. Dat kunnen we op voorhand niet zeggen.

15-01-2022 15:25:02

toen mijn moeder stokoud en versuft was, kreeg zij haar kluisje niet open. slotenmaker gebeld, die kon het niet oplossen, moest voor dat inzicht wel 225 €uro hebben, en had het nummer van een tweede. die kwam toen ik er bij was, sloopte de kluis met een bijtel (had ik ook wel kunnen doen) en vroeg daar 300 €uro voor. of in Nederland iedereen zich -net als coach- zo maar slotenmaker mag noemen slotenmakers weer....toen mijn moeder stokoud en versuft was, kreeg zij haar kluisje niet open. slotenmaker gebeld, die kon het niet oplossen, moest voor dat inzicht wel 225 €uro hebben, en had het nummer van een tweede. die kwam toen ik er bij was, sloopte de kluis met een bijtel (had ik ook wel kunnen doen) en vroeg daar 300 €uro voor. of in Nederland iedereen zich -net als coach- zo maar slotenmaker mag noemen

