Vrouw staat baby af nadat spermadonor loog over zijn afkomst

Een Japanse vrouw geeft haar baby op voor adoptie nadat de biologische vader niet eerlijk was over zijn identiteit. Ze dient tevens een klacht in tegen de man.



De vrouw, die anoniem wenst te blijven, heeft één kind samen met haar man. Toen ze ontdekten dat haar echtgenoot drager is van een erfelijke aandoening, besloot de vrouw om een tweede kind te maken met een andere man.



Ze zocht via sociale media naar de geknipte kandidaat en die vond ze in juli 2019. De man vertelde haar dat hij een Japanner was en dat hij afgestudeerd was aan de vooraanstaande Universiteit van Kioto. De vrouw probeerde zwanger van hem te worden en na de tiende keer seks lukte dat.



Achteraf kwam ze echter te weten dat de man helemaal geen Japanner was én dat hij evenmin aan de Universiteit van Kioto had gestudeerd. Ze besloot om haar kindje op te geven voor adoptie omdat het al te laat was om de zwangerschap af te breken. Ze heeft tevens een klacht ingediend tegen de man wegens emotionele schade. Ze eist een schadevergoeding van 330 miljoen yen (2.525.943 euro).



Mizuho Sasaki, een medewerkster van de kinderbescherming, noemde de vrouw « oppervlakkig» omdat ze «het kind als een object behandelt». «Maar desondanks denk ik dat het beter is dat het kindje terechtkomt bij een goede pleegouder», lezen we in Daily Mail.

Reacties

15-01-2022 09:42:06 Mamsie

Quote:

én dat hij evenmin aan de Universiteit van Kioto had gestudeerd.



Hij had alleen het fantaseerschooltje met succes doorlopen.

Ik vraag me af of haar man wist van haar plan om zich door een wildvreemde te laten bezwang[quote]eren. Was dat niet het geval, dan hadden we hier een schoolvoorbeeld van het gezegde:De bedrieger bedrogen. Hij had alleen het fantaseerschooltje met succes doorlopen.Ik vraag me af of haar man wist van haar plan om zich door een wildvreemde te laten bezwang[quote]eren. Was dat niet het geval, dan hadden we hier een schoolvoorbeeld van het gezegde:

15-01-2022 10:28:45 allone

Hopelijk zijn de pleegouders liefdevoller dan de echte ouders..

15-01-2022 15:17:52 botte bijl

hopelijk begint dat mens niet aan nog meer kinderen

