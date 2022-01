Winkeliers Dordrecht dopen stad om tot Antwerpen: We willen open

Winkeliers in Dordrecht zijn de verplichte coronasluiting zat. Terwijl steden als Antwerpen hele kuddes Nederlandse dagjesmensen trekken, moeten winkels in Nederland de deur dichthouden. Om aandacht te vragen voor dit probleem beplakken ondernemers straatnaamborden met Antwerpen-stickers."We zijn net klaar", zegt Arien van Pelt, eigenaar van Van Pelt kappers. Samen met vier andere ondernemers uit de Dordtse binnenstad heeft hij stickers geplakt op in totaal 90 straatnaambordjes.Daardoor lijkt het alsof de grote winkelstraten, zoals de Visstraat, de Vriesestraat, het Bagijnhof en de Voorstraat niet in Dordrecht liggen, maar in Antwerpen.Ze vertegenwoordigen volgens Van Pelt zo'n 450 ondernemers uit Dordrecht.Met de ludieke actie vragen winkeliers en eigenaars van horecazaken in Dordrecht aandacht voor de problemen waar zij, niet alleen in Dordrecht, maar in het hele land, hebben te maken als gevolg van de coronamaatregelen."Je ziet ondernemers kapot gaan door de schulden die ze hebben opgebouwd", zegt Van Pelt. "We sluiten niet onze ogen voor corona, maar het lijkt dat de rekening ligt bij een groep mensen die in een aantal gevallen tonnen schulden hebben, terwijl ze moeilijk omzet kunnen maken."Hij wijst op België en Duitsland, waar winkels en de horeca wel open zijn en waar veel Nederlanders naartoe gaan om gezellig te shoppen of wat te eten en te drinken.Hij begrijpt wel dat Nederlanders dat doen, maar volgens de Dordtse ondernemers kun je in Nederland heel goed winkels open laten gaat, door winkelen op afspraak, of door een beperkt aantal klanten in winkels toe te laten.Afgelopen tijd was vooral Antwerpen topfavoriet voor veel Nederlanders. Vanuit Dordrecht is dat maar een uurtje rijden. Maar Van Pelt en de zijnen zeggen niet alleen voor ondernemers uit Dordrecht op te komen, maar voor winkeliers en horeca-ondernemers in het hele land.Naast soepeler regels om open te kunnen, willen de actievoerders meer compensatie voor ondernemers die geraakt worden door de coronamaatregelen. "Ondernemers krijgen maar beperkt compensatie, we willen meer maatwerk."Van Pelt hoopt dat komende vrijdag het kabinet soepeler regels bekend zal maken. Burgemeester Kolff stuurde onlangs al een brief aan ondernemers.Daarin zei Kolff dat komende donderdag de burgemeesters van de grote Nederlandse gemeenten bij elkaar komen. En donderdagavond gaan de burgemeesters in overleg met het kabinet over de corona-aanpak. In de brief zegt Kolff dan duidelijk te willen maken dat "de maatschappelijke ontwrichting momenteel echt té groot is."Meer winkeliers hebben het gehadDe afgelopen tijd waren er al meer protesten van winkeliers. Zo willen boekwinkels open, en winkeliers uit onder meer Bussum deden uit protest hun zaak open en dronken een kopje koffie met klanten.Amsterdamse winkeliers zijn een petitie begonnen: ze willen vanaf komende vrijdag de 14e weer open.De schoenenzaak van Jenke Haverhals in Zwanenburg tussen Amsterdam en Haarlem is ook 'gewoon open', vertelt hij aan RTL Z. "We kunnen hier afstand bewaren, het is hier veiliger dan in een supermarkt."