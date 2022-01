Resort eist €77.000 euro schadevergoeding van toeriste die negatieve recensie plaatst

Een resort in Thailand eist een schadevergoeding van omgerekend 77 duizend euro van een vrouw nadat zij een negatieve recensie achterliet op boekingsplatform Agoda.



De advocaat van de gedaagde, Sittra Biabangkerd, vertelt vandaag dat haar cliënt de review ‘per direct’ moet verwijderen en wordt geëist dat zij zeven dagen achter elkaar in de krant haar spijt betuigt.



Na een overnachting van één nacht afgelopen december, gaf de vrouw haar verblijf een waardering van 6/10 en haalde onder andere aan dat de kamer niet schoon was.



In 2020 werd een Amerikaanse hotelgast in Thailand aangehouden en aangeklaagd nadat hij zijn beklag uitte op TripAdvisor.

12-01-2022 16:29:59