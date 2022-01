Lerares VS stopt zoon in kofferbak om zelf niet besmet te raken

Een lerares uit Texas moet mogelijk voor de rechter verschijnen vanwege kindermishandeling. Ze had haar 13-jarige zoon die besmet was met corona vervoerd in de kofferbak van haar auto.



Zo wilde ze voorkomen dat ze zelf besmet zou raken met het coronavirus, melden diverse Amerikaanse media.



De 41-jarige vrouw uit de buurt van Houston bracht haar zoon, die al eerder positief was getest, met de auto naar een testlocatie voor een extra test. In de teststraat vertelde ze dat haar zoon in de kofferbak lag. De medewerkers van de teststraat belden de politie. De jongen was verder ongedeerd.



De middelbare school waar de vrouw werkt heeft haar voorlopig op non-actief gesteld.

Reacties

10-01-2022 14:13:53 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.378

OTindex: 4.026

Hoezo is dat mishandeling?



10-01-2022 14:55:39 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.721

OTindex: 27.736

@Grouse : De kofferbak van een auto is niet bepaald geschikt voor het vervoer van personen. Ook is het vervoer van personen niet toegestaan. Ik neem aan dat dit in de VS ook geldt.

10-01-2022 14:56:02 Madarian

Oudgediende



WMRindex: 2.571

OTindex: 5.604





Is het mishandeling als ze het eerst overlegt en ze rustig aan rijdt?



Wat zijn de regels? In principe moet men met een gordel om in de auto zitten. Wat zijn de gevolgen bij een botsing? Hoe zit het met de verzekering? @Grouse : We weten haar rijstijl niet.Is het mishandeling als ze het eerst overlegt en ze rustig aan rijdt?Wat zijn de regels? In principe moet men met een gordel om in de auto zitten. Wat zijn de gevolgen bij een botsing? Hoe zit het met de verzekering?

10-01-2022 14:56:59 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.589

OTindex: 80.581

drastic times call for drastic measures.

10-01-2022 15:06:35 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.881

OTindex: 20.911

Toen ik klein was (jaar of 6) hadden we zo'n Renault 4 met een 'kattenbak'. Vonden wij altijd reuzeleuk als we daarin mochten zitten. Volgens de huidige maatstaven natuurlijk volstrekt onverantwoord. Maar dat was in de tijd dat autogordels nog niet verplicht waren,zelfs niet voorin.

10-01-2022 15:07:16 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.378

OTindex: 4.026

@Emmo :

Maar een dertienjarige zoon stop je niet zomaar tegen zijn zin in een kofferbak lijkt me.



@BatFish :

Wij stopten mijn zus altijd in de kattenbak Laatste edit 10-01-2022 15:08 @Madarian : Dat het niet mag is evident. Daar is geen discussie over. Maar om het nou direct mishandeling te noemen gaat me wat ver. Misschien vond de knaap het wel spannend en genoot van de rit. Wie weet? Dat vermeldt het verhaal namelijk niet.Maar een dertienjarige zoon stop je niet zomaar tegen zijn zin in een kofferbak lijkt me.Wij stopten mijn zus altijd in de kattenbak

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: