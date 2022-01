Noorse militairen moeten onderbroeken na dienstplicht weer inleveren

Dienstplichtige militairen in Noorwegen moeten als ze afzwaaien na hun diensttijd, nu ook hun sokken en ondergoed weer inleveren. Door de coronapandemie is de bevoorrading zo in het gedrang gekomen, dat zelfs de gedragen onderbroeken en bh's nodig zijn voor de nieuwe lichting dienstplichtigen.



Een woordvoerder van de Noorse strijdkrachten benadrukt dat alles wordt gewassen en gecontroleerd. "Alles wat we uitdelen is in goede conditie." Bovendien is de maatregel slechts tijdelijk, zeggen ze.



Dat laatste betwijfelt de militaire vakbond. Die wijst er op dat de leveringsproblemen al van voor de coronapandemie dateren. In 2019 bijvoorbeeld werden dienstplichtigen opgedragen zelf hun kleding te wassen, omdat er onvoldoende schone kleren waren. Het leidde toen tot uitbraken van schurft en voetschimmel.



De Noorse strijdkrachten behoren tot de best uitgeruste legers van Europa. Van alle Europese NAVO-landen geeft Noorwegen het meest geld uit aan defensie.



Noorwegen kent een dienstplicht voor alle mannen en vrouwen vanaf 18 jaar, al is die in de praktijk niet zo verplicht. Iedereen wordt opgeroepen na zijn 18de verjaardag, maar alleen wie gemotiveerd is wordt geselecteerd. Zo hebben de Noorse strijdkrachten op elk moment de beschikking over 23.000 manschappen, onder wie een kleine 8000 dienstplichtigen.

10-01-2022 12:10:08 Emmo

Je kunt alleen maar hopen dat ze tussentijds gewassen worden.

Overigens, in mijn vak behoorde ondergoed niet tot het standaard uniform. Dat moest je zelf aanschaffen.

10-01-2022 12:16:26 BatFish

, maar een goede pasvorm voor een bh is vrij essentieel en er zit aardig wat verschil in pasvormen. Hoogstens als het gaat om specifiek thermisch ondergoed voor extreme condities, dat is wat anders. @Emmo : Ik zou eerlijk gezegd liever niet hebben dat ik ondergoed uit een centraal magazijn kreeg. Ik zou dat juist liever zelf aanschaffen. Voor jou vermoedelijk minder relevant, maar een goede pasvorm voor een bh is vrij essentieel en er zit aardig wat verschil in pasvormen. Hoogstens als het gaat om specifiek thermisch ondergoed voor extreme condities, dat is wat anders.

10-01-2022 13:18:50 allone

zwaaien met je onderbroek



Quote:

De Noorse strijdkrachten behoren tot de best uitgeruste legers van Europa. Dan vraag je je af wat soldaten in andere landen dragen. Niks?



Laatste edit 10-01-2022 13:21 Dan vraag je je af wat soldaten in andere landen dragen. Niks?

10-01-2022 13:25:26 Emmo

@allone : Ik denk dat ze bedoelen dat de Noorse strijdkrachten niet moe worden

10-01-2022 13:28:01 MIADIA

@Emmo : dus het hele budget gaat op aan goede matrassen?

10-01-2022 13:36:31 Mamsie

Vreemde remsporen in je nieuwgekregen onderbroek. Daar ga je toch van aan de schijterij!

10-01-2022 13:53:29 allone

@MIADIA :

: dus het hele budget gaat op aan goede matrassen? Quote @Emmo : dus het hele budget gaat op aan goede matrassen? blijkbaar

10-01-2022 14:12:28 Grouse

Quote:

In 2019 bijvoorbeeld werden dienstplichtigen opgedragen zelf hun kleding te wassen, omdat er onvoldoende schone kleren waren. Het leidde toen tot uitbraken van schurft en voetschimmel.

Misschien moet je eerst eerst leren hoe en hoe vaak iets gewassen moet worden? Misschien moet je eerst eerst leren hoe en hoe vaak iets gewassen moet worden?

10-01-2022 14:57:20 De Paus

S Ik draag nooit een onderbroek onder mijn pausjurk

