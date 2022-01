Vrouw verkoopt voor 200.000 euro aan scheetjes, maar dan gaat het mis

De ene bijverdienste is de andere niet. Velen onder ons zijn weleens gaan babysitten om een centje bij te verdienen en anderen gingen helpen tijdens de fruitpluk om hun vakantie te bekostigen. Maar het kan ook anders, zo bewijst Stéphanie Matto.



De 31-jarige vrouw kwam tot voor kort namelijk aan de kost door haar scheetjes online te verkopen. Per week verkocht ze tot wel vijftig potten, een handel die haar al meer dan 200.000 dollar opleverde. Lijkt makkelijk verdiend, maar haar bedrijfje kwam helaas pijnlijk aan z’n eind.



Vijftig scheetjespotten per week, dat vergt heel wat winderigheid voor de meeste mensen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Matto een speciaal ‘dieet’ volgde, bestaande uit minstens drie proteïneshakes per dag én een kom zwarte bonensoep. Die levensstijl was duidelijk niet goedgekeurd door een arts en zorgde er uiteindelijk voor dat ze op een dag zoveel wind in haar darmen had opgestapeld dat ze dacht een hartaanval te hebben. Na een trip naar het ziekenhuis raadden de dokters haar dan ook aan om haar levensstijl aan te passen, al blijft Stephanie voorlopig wel scheetjes verkopen.

Reacties

09-01-2022 10:26:55 Emmo

Stamgast



Het pleit in ieder geval voor de dame dat ze een eerlijk product probeert te verkopen.

09-01-2022 10:36:26 Mamsie

Oudgediende



@Emmo : Hoewel er wél een luchtje aan deze handel zit.....

09-01-2022 11:31:00 BatFish

Oudgediende



Ik neem het de dame niet kwalijk, die maakt gewoon gebruik van idioten met veel meer geld dan hersens. Hoe debiel moet je zijn om een potje met iemand's scheet te kopen?Ik neem het de dame niet kwalijk, die maakt gewoon gebruik van idioten met veel meer geld dan hersens.

09-01-2022 12:06:10 Grouse

Oudgediende



Ik produceer ze zelf wel

09-01-2022 12:50:44 botte bijl

Stamgast



@BatFish :

tja, als je alles al hebt, dan is het een tijdje leuk, totdat te veel anderen het ook doen en het niet meer origineel is 🤣🤣🤣🤣 tja, als je alles al hebt, dan is het een tijdje leuk, totdat te veel anderen het ook doen en het niet meer origineel is 🤣🤣🤣🤣

