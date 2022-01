Gewonde wandelaar in Kroatische bergen gered door hond

Een wandelaar die gewond raakte in een Kroatisch berggebied, is gered door een hond die urenlang bij hem bleef om hem warm te houden. Het duurde uren voordat reddingswerkers bij de man konden komen, maar zijn hond week geen seconde van zijn zijde. "De liefde tussen mens en dier kent geen grenzen."De Kroatische reddingswerkers schrijven in een bericht op Facebook over de bijzondere actie van de hond, die 'North' heet. Het dier is een acht maanden oude Alaska Malamute, schrijft de Britse krant The Guardian.Een groep wandelaars was in de Kroatische bergen op 1800 meter hoogte, toen Grga Brkic door een val gewond raakte. De twee anderen konden hem niet bereiken en sloegen alarm. De hond bleef echter bij Brkic en hield hem urenlang warm.Het duurde dertien uur voordat de bijna dertig reddingswerkers erin slaagden de man in veiligheid te brengen. "Het voelde als een eeuwigheid voordat er hulp kwam", vertelde Brkic aan lokale media. "Deze hond is werkelijk een wonder", voegde hij daaraan toe. Het dier bleef dicht tegen hem aan om hem warm te houden.De Kroatische hulpdiensten, die ook spreken van een 'heel bijzonder dier', adviseren wandelaars in winterse omstandigheden wel om geen honden mee te nemen tijdens pittige bergtochten.