Overvaller (17) kiest ongelukkig moment in Tilburg: agenten waren per toeval al in magazijn van PLUS

TILBURG - De politie heeft maandagavond een 17-jarige man aangehouden die ervan verdacht wordt een overval te hebben gepleegd bij een Plus-supermarkt in Tilburg. De vermeende overvaller heeft de supermarktmedewerkers bedreigd met een mes en is daarna met een onbekend geldbedrag vertrokken.De overval vond plaats rond 19.50 uur bij de Plus aan de Besterdring in Tilburg waarna de verdachte naar het NS-plein vluchtte. Op het moment van de overval waren er al agenten in het magazijn van de winkel voor een onderzoek. Nadat de caissière om assistentie vroeg, zetten de aanwezige agenten de achtervolging in.Ter hoogte van het Besterdplein had de politie al snel iemand op het oog die voldeed aan het signalement van de dader. Deze persoon is aangehouden.Onderzoek van onder meer de camerabeelden zal moeten uitwijzen of de aangehouden verdachte de dader is. Volgens de politie moet het mes nog gevonden worden waarmee de verdachte de overval gepleegd zou hebben. De verdachte wordt tijdens het onderzoek vastgehouden op het politiebureau.Ook wordt gecontroleerd of dat het geld dat is meegenomen nog in het bezit is van de verdachte of dat het is weggegooid. De politie verwacht het onderzoek uiterlijk dinsdag af te ronden.