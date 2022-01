Pastoor wast vrouwelijke kerkgangers volledig naakt

Opmerkelijke beelden uit Ghana, waar een pastoor zijn vrouwelijke kerkgangers waste en hen inwreef met olie. Een “heilig bad”, zo omschreef de man het, bedoeld om de leden te reinigen. Vreemd tafereel, om het zacht uit te drukken, iets wat de pastoor zelf beseft. “Maar ik heb die richtlijn gekregen van God en kon niet anders dan het uit te voeren.”Het ritueel was bedoeld om een vlotte overgang van 2021 naar 2022 te garanderen voor de gelovigen. De vrouwen trokken hun kleren uit, deden een handdoek om en stapten in een grote kom vlak voor de pastoor, waarin ze gewassen werden en nadien oliezalf over zich kregen door z’n assistent. We zien het hier nog niet snel gebeuren.