Amerikaanse tweeling kwartier na elkaar geboren: broer in 2021, zus in 2022

Een Amerikaanse moeder heeft een bijzondere tweeling op de wereld gezet: zoon Alfredo werd om 23.45 uur geboren in 2021, dochter Aylin werd een kwartier later geboren, in de eerste minuten van 2022.Het nieuws werd bekendgemaakt door het ziekenhuis Navidad Medical Center in Salinas, Californië. Na de geboorte woog Alfredo ongeveer 2,7 kilogram en Aylin 2,6 kilogram."Ik vind het gek dat ze een tweeling zijn en verschillende verjaardagen hebben", zei de moeder in een persverklaring. "Ik was blij en verrast." Tegen het tijdschrift People laat een dokter in het ziekenhuis weten dat dit een van de meest memorabele bevallingen in haar carrière was. "Wat een geweldige manier om het nieuwe jaar te beginnen."Volgens het Amerikaanse nationale gezondheidscentrum CDC zijn er in de Verenigde Staten 120.000 tweelinggeboorten per jaar. De geboorten maken volgens de organisatie iets meer dan 3 procent van alle geboorten uit.In Nederland was er ook een bijzondere geboorte toen de klok middernacht sloeg. Leonie uit Appingedam beviel van een kerngezonde dochter toen het nieuwe jaar slechts 4 minuten oud was. "Ik rekende op een kerstbaby, maar ze liet even op zich wachten. Nu heb ik een nieuwjaarsbaby gekregen", glunderde de kersverse moeder.