Bloemist krijgt boete voor stropen van berenklauwen

Een bloemist uit Katwijk is veroordeeld tot een boete van bijna duizend euro vanwege het stropen van berenklauwen in Almere. Dat heeft de economische politierechter in Utrecht woensdag bepaald. De man van 66 mag de boete ook omzetten in anderhalve maand celstraf.



De bloemist werd twee jaar geleden op heterdaad betrapt door handhavers in Almere. Hij had 239 stekken van de plant in zijn bezit. De berenklauwen stonden op een terrein van Staatsbosbeheer. Het Openbaar Ministerie vindt dat de berenklauw met rust moet worden laten. Het is een invasieve exoot, een plantensoort die andere planten verdringt.



De verdachte gaf eerder in het politieverhoor toe dat hij wist dat het niet mocht. Hij gebruikte de plant voor de handel. Berenklauwen zijn heel populair en hij heeft er veel klanten voor. De bloemist maakte er naar eigen zeggen 'prachtige decoraties' van. Overigens is de man al eerder veroordeeld voor eenzelfde soort overtreding.

Reacties

01-01-2022 18:40:35 Emmo

Stamgast



En dan te bedenken dat de Berenklauw een invasieve soort is die volgens een scala aan websites en autoriteiten bestreden moet worden.

01-01-2022 18:57:51 omabep

Oudgediende



Quote:

Deze giftige plant veroorzaakt namelijk brandwonden bij mensen én dieren. Het sap dat via de kleine haartjes van de berenklauw op de huid terecht komt bevat het stofje furocoumarine dat in combinatie met zonlicht, roze huid en blaren veroorzaakt, vergelijkbaar met brandwonden

Bron:

klik hier Ze moeten weg uit NL, waarom staan ze dan op het terrein van Staatsbosbeheer? Hij kan ze ook in de polder weghalen, dan verdwijnen ze daar ook wantBron:

01-01-2022 20:44:16 Jura6

Erelid



Het is als onkruid... ze weghalen heeft weinig nut. Snoeien, weggraven... net als de Japanse duizendknoop... het blijft gewoon groeien.

De plant zelf heeft schijt aan op wie zijn terrein het groeit.

@omabep : Staatsbosbeheer plant die dingen niet zelf... die rotzooi groeit hier als kool. Hele bossen staan ervan langs de snelweg.Het is als onkruid... ze weghalen heeft weinig nut. Snoeien, weggraven... net als de Japanse duizendknoop... het blijft gewoon groeien.De plant zelf heeft schijt aan op wie zijn terrein het groeit.

