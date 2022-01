Terroreekhoorn verwondt 18 personen in 48 uur

Een grijze eekhoorn heeft in een periode van twee dagen een waar schrikbewind gevoerd in Welshe stadje Buckley. Het diertje viel verschillen mensen en dieren aan en liet bij zeker achttien personen verwondingen achter. Dat varieerde van blauwe plekken tot bijtwonden en sommige inwoners moesten een tetanusprik halen."Waarschuwing: gemene eekhoorn die aanvalt. Heeft me gebeten en mijn vriend aangevallen... en ook meerdere andere mensen. Hij heeft ook mijn twee Bengaalse katten aangevallen die nergens bang voor zijn, en de Bengaalse katten van mijn buren. Ik durf mijn huis niet uit, want hij ligt op de loer", schreef een bewoner op Facebook. De inwoners hebben de eekhoorn Stripe genoemd, naar het agressieve beestje uit de Gremlins.Het terrorisme van het beestje is na zo'n 48 uur een halt toegeroepen door de 65-jarige Corrine Reynolds. Zij voerde het beestje al sinds afgelopen zomer, maar besloot in te grijpen toen ze zag in welk monster hij was veranderd. Met een diervriendelijke val wist ze Stripe te vangen.Aangezien dierenclubjes niet reageerden en het verboden is om grijze eekhoorns weer vrij te laten besloot Corrine om Stripe in te laten slapen. "Het laten inslapen van het diertje was een beslissing die ik niet lichtvaardig heb genomen", legt ze uit. "Maar ik laat mijn kleinzoon niet het risico lopen gebeten te worden door een eekhoorn die alleen maar wil aanvallen."Het is overigens niet de eerste keer dat eekhoorns een terrorbeleid voeren, want exact een jaar geleden was een buurt in New York ook al de pineut.