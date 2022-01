Politie haalt man uit ondergrondse afvalcontainer

Wat doe je als je vermoedt dat je portemonnee in een ondergrondse container ligt? In Lelystad dook een man de afvalbak in.



Het lukte hem alleen niet om er weer uit te komen. Daar had hij de hulp van de politie voor nodig.



"De collega’s dachten eerst dat het een grap was, maar ze zijn toch maar even gaan kijken." (De politie)



Eindstand: De man is weer vrij, maar zijn portemonnee heeft hij niet gevonden.

