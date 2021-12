Amazon Alexa raadt meisje levensgevaarlijke challenge aan

Amazons spraakassistent Alexa heeft een 10-jarig meisje een levensgevaarlijke opdracht gegeven. Alexa zei dat ze een muntje tegen de pinnen van een telefoonlader die half in het stopcontact zat moest houden. Amazon heeft maatregelen genomen.



Het Amerikaanse meisje had een Amazon Echo-speaker gevraagd om 'een uitdaging' die ze kon doen. "Steek een telefoonlader half in het stopcontact en houd een munt tegen de pinnen", sprak Amazons spraakassistent Alexa vervolgens.



De moeder van het meisje, Kristin Livdahl, maakte melding van het incident. Ze was samen met haar dochter opdrachten aan het doen, zoals 'liggen en omdraaien terwijl je een schoen op je voet houdt'. Dat was een opdracht van een gymleraar op YouTube, schrijft de moeder. Nadat Alexa de levensgevaarlijke 'challenge' voorstelde, die ze "had gevonden op het web", greep de moeder op tijd in.



Het gaat om de zogeheten 'penny challenge' die eerder rondging op sociale media als TikTok. Doordat een muntje elektriciteit geleidt is het een zeer gevaarlijke handeling.



Amazon zegt tegen de BBC dat Alexa inmiddels een update heeft gehad om dit soort gevaarlijke zaken niet meer aan te raden. "Toen we op de hoogte waren van deze fout, hebben we meteen actie ondernomen", aldus het bedrijf.



Livdahl zegt dat ze geluk had dat ze erbij was toen het gebeurde. Ze heeft daarna met haar dochter "een goed gesprek gehad over dat ze niet zomaar iets van internet of Alexa moet vertrouwen".

Reacties

31-12-2021 20:39:30 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.244

OTindex: 87.323

Je moet niets vertrouwen wat de social- media je opdraagt.

31-12-2021 21:48:14 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.318

OTindex: 3.933

@Mamsie : Het hangt sterk af van de vrienden die je daar hebt en welke pagina's je bezoekt.

31-12-2021 21:56:35 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.244

OTindex: 87.323

@Grouse : Wat dat betreft heb ik geen probleem. Want WMR is het enige dat ik volg.

31-12-2021 23:21:17 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.534

OTindex: 27.708

Je gezonde verstand gebruiken is soms wel eens handig.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: