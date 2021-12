Hamsters gedumpt in plastic bakje midden in Zwolse woonwijk

Het was zo’n standaard knutselkistje, dat ineens bij zijn huis in Zwolle stond. Maar de vinder had nooit kunnen bedenken dat hij het leven redde van twee hamstertjes die in de kou gewoon op straat stonden.De Zwollenaar fietste vorige week naar huis toen hij vlak in de buurt van zijn woning aan de Wipstrikkerallee het doosje zag. Te netjes neergezet om afval te zijn. De plek te gek om toeval te zijn. De twee paar kleine kraaloogjes waren niet wat hij verwachtte te zien.Hij nam de diertjes snel mee naar binnen. Vervolgens belde hij de Zwolse Dierenambulance. Het is onbekend hoe lang de kleine knagers in de kou hebben gezeten.De vrijwilliger van de Dierenambulance ging snel naar de Wipstrikkerallee en ontfermde zich over de twee hamstertjes in het plastic bakje. Nu zitten ze warm binnen bij de Dierenambulance. ,,Hier blijven ze in ieder geval twee weken”, zegt een medewerker. ,,Ze zitten hier prima. Het zal je nog verbazen hoe vaak wij toch dit soort kleine dieren binnen krijgen. Ze zijn makkelijker los te laten dan een kat of een hond. Maar het is wel bijzonder dat ze in een doosje zaten.”De hamsters blijven de komende anderhalve week nog bij de vrijwilligers van de Dierenambulance. ,,Wij hebben een bewaarplicht van twee weken”, legt de medewerker uit. ,,Voor als mensen hun dier kwijt zijn en terug willen. Ik denk niet dat dat hierbij het geval is.”Als de diertjes er over anderhalve week nog zijn, wordt een nieuw huis voor ze gezocht.