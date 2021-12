Vrouw bijt vrouw in gevecht over honden opvoeden

Een hondenbezitster heeft een andere vrouw met een hond gebeten in de Oost-Duitse deelstaat Thüringen in een strijd over hoe je honden opvoedt.



De ruzie ontstond nadat een 27-jarige vrouw een 51-jarige vrouw haar hond zag slaan, zegt de politie.



De jongere vrouw zou de oudere hebben verweten dat ze haar hond sloeg. Er ontstond een ruzie waarbij de twee hondenbezitters elkaar uiteindelijk sloegen.



In de loop van het gevecht zou de oudere vrouw zijn gevallen en haar tanden in een kuit van de 27-jarige hebben gezet, met letsel als gevolg.



"De honden keken alleen toe en beten niemand" zegt de Duitse politie.

Reacties

30-12-2021 20:22:13 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.236

OTindex: 87.316

Quote:

Vrouw bijt vrouw in gevecht over honden opvoeden



Het lijkt er meer op dat die honden die vrouw hebben opgevoed..... Het lijkt er meer op dat die honden die vrouw hebben opgevoed.....

30-12-2021 21:48:55 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.501

OTindex: 80.463

@Mamsie : als die honden die vrouw hadden opgevoed, zou ze zich beter gedragen hebben

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: