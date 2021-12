Siberische permafrost stoot grote hoeveelheid lachgas uit

Het eeuwige ijs werd de Siberische permafrost genoemd, maar sinds de opwarming van de aarde blijkt het toch niet voor eeuwig te zijn. Bij het smelten komt veel lachgas vrij, wat de opwarming nog extra versnelt.



Vooral in het noordoosten van Siberië langs de rivieren Lena en Kolyma smelt de permafrost snel. Daar komt de zogeheten Yedoma-permafrost bloot te liggen, die organisch veel rijker is dan de laag erboven. Er komt nu 10 tot 100 keer meer lachgas vrij dan gedacht.



Lachgas wordt in de aardbodem geproduceerd door microben. Het komt in veel kleinere hoeveelheden voor dan bijvoorbeeld CO2, maar de impact op het broeikaseffect is wel 300 keer groter dan die van CO2.



Een oplossing is er niet, vertelt onderzoeker Maija Marushchak. “De enige manier om permafrost te beschermen, is als we erin slagen onze eigen uitstoot als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen en landgebruik te beperken.”

Reacties

30-12-2021 18:53:50 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.236

OTindex: 87.316

Quote:

En dat is écht niet om te lachen hoor! En dat is écht niet om te lachen hoor!

