Amerikaanse directeur: mensen denken dat ik gek ben, maar ik ben 3 keer ontvoerd door buitenaardse wezens

De nationale directeur van MUFON in Japan en lid van het Experiencer Research Team van MUFON Peter Whitley, beweert dat hij al drie keer is ontvoerd door buitenaardse wezens.



In een openhartig gesprek met Jeff Mara vertelt de Amerikaanse directeur die nu permanent woont in Japan, dat hij op zijn 17e tegen zijn wil werd meegenomen door aliens.



“Ik lag op bed en was bang. Ik weet dat wezens van een andere planeet mij hebben meegenomen in een ruimteschip en verschillende proeven bij mij hebben uitgevoerd”.



“Mensen denken dat ik gek ben, maar ik weet wel beter”, zegt hij aan Mara.



Volgens Whitley is hij vervolgens een aantal jaren later nog twee keer meegenomen. Bij een van deze ontvoeringen was ook zijn 1-jarig kind het slachtoffer.



“Een groot deel van wat er allemaal is gebeurd ben ik kwijt omdat ik kennelijk verdoofd werd. Maar ik weet zeker dat er diverse tests bij ons zijn gedaan”, aldus zijn uitleg.



Intussen komen de laatste tijden steeds meer meldingen van onder anderen Amerikaanse gevechtspiloten die UFO’s hebben waargenomen. In 2015 werden de beelden boven de oostkust van de VS vastgelegd door een infraroodcamera aan boord van een F/A-18 Super Hornet straaljager die op 25.000 voet vloog.



Recentelijk gaf de voormalige president van de Verenigde Staten van Amerika Barack Obama tijdens een televisie vraaggesprek toe, dat er al jaren onverklaarbare waarnemingen boven het aardse luchtruim worden gemeld.



Ook Luis Elizondo, de voormalig directeur van het Advanced Aerospace Threat Identification Program van de Amerikaanse defensie-afdeling vertelde dat er voor sommige gemelde waarnemingen geen enkele verklaring kan worden gevonden.



Volgens hem is het meer dan zeer aannemelijk dat buitenlandse wezens regelmatig de aarde bezoeken.



Het Pentagon meldde in december 2017 vanwege de vele meldingen een geheim ufo-onderzoek te hebben opgestart. Voor meer dan 140 meldingen kan het Pentagon ondanks diepgaand onderzoek geen verklaring vinden.

Reacties

30-12-2021 13:05:24 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.518

OTindex: 27.708





Quote:

“Mensen denken dat ik gek ben, maar ik weet wel beter” Een dergelijke redenatie komt wel vaker voor in instellingen voor geestelijke gezondheid. Het ene sluit het andere niet uit, maar ik neig toch enigszins naar alleen het eerste.Een dergelijke redenatie komt wel vaker voor in instellingen voor geestelijke gezondheid.

30-12-2021 13:16:54 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.496

OTindex: 80.451

Er zijn wel meer mensen die dit beweren.

Of ze gelijk hebben of teveel fantasie hebben , kan ik niet beoordelen. Theoretisch lijkt het me niet onmogelijk.

30-12-2021 14:01:40 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.233

OTindex: 87.309

Quote:

Mensen denken dat ik gek ben, maar ik weet wel beter.



Zou er één psychiater zijn die dit nog nooit gehoord heeft op zijn spreekuur? 🙄 Zou er één psychiater zijn die dit nog nooit gehoord heeft op zijn spreekuur? 🙄

30-12-2021 14:04:40 Buick

Erelid

WMRindex: 2.439

OTindex: 699

Wnplts: amsterdam

@Emmo :

Een dergelijke redenatie komt wel vaker voor in instellingen voor geestelijke gezondheid. QuoteEen dergelijke redenatie komt wel vaker voor in instellingen voor geestelijke gezondheid.

, er lopen er meer los dan dat er vastzitten.

En ja, waarmaarraar, veel van die loslopers zijn lid van onze club @Emmo , er lopen er meer los dan dat er vastzitten.En ja, waarmaarraar, veel van die loslopers zijn lid van onze club

30-12-2021 14:07:23 Buick

Erelid

WMRindex: 2.439

OTindex: 699

Wnplts: amsterdam

@Mamsie , toen ik bij de psychiater zat en vertelde wat ik wilde vertellen zei de goede man: het komt wel goed gekkie.

30-12-2021 14:25:59 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.518

OTindex: 27.708

@Buick :

En ja, waarmaarraar, veel van die loslopers zijn lid van onze club QuoteEn ja, waarmaarraar, veel van die loslopers zijn lid van onze club

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: