Transvrouw met penis mag in dameskleedkamer sportschool

Tweet van het College voor de Rechten van de Mens. Een meneer die zich identificeert als mevrouw wilde zich op de sportschool kunnen omkleden in de dameskleedkamer. Probleem: het zaakje hangt er nog aan. Vond de sportschool geen goed idee: "De reden die de sportschool daarvoor geeft is dat zij wil voorkomen dat vrouwen en jonge meisjes onverwacht worden geconfronteerd met het mannelijke geslachtsdeel van de vrouw." Denkt het College na een klacht van het lijdend voorwerp dus anders over. Gehele uitspraak hier