Verkeersschool onthult het geheim van mysterieuze pillen

Bij binnenkomst in het huis van Verkeersschool Accuraat, Hans van’t Noordende en zijn vrouw Margreet valt mijn oog meteen op het witte potje wat op de eettafel staat. Het inmiddels beroemde witte potje met de rode letters, waarvan iedereen overtuigd is dat het vol zit met rustgevende kruiden pillen uit een Canadees Indianen winkeltje. Of zat er al die jaren tóch iets anders in het potje?“Het is een jaar of dertig geleden begonnen”, zo vertelt de inmiddels ook aangeschoven dochter Brenda, “een bepaalde leerling was altijd zó zenuwachtig en dan haal je alles uit de kast om die persoon dan rustig te krijgen. En ja, dan kom je met dit soort dingen op proppen.”En zo is het daar het begin van de mysterieuze Accuraat pillen. “Mijn tante woont in Canada naast een indianenreservaat, waar ook echt een winkeltje naast zit. Vandaar ook dat we dat verhaal ophingen. Ik bedoel, je kunt ook niet zomaar iets weggeven waar rommel in zit. Dus dan zeiden we: ‘Nee, het zijn allemaal kruiden.’ Dus dan hingen we een verhaal op dat het van de indianen is en dat potje speciaal vanuit Canada wordt ingevlogen”, aldus Brenda. “Voor tachtig dollar per potje”, vult vader Hans lachend aan.De pilletjes nemen een vlucht en worden volgens Brenda zowaar populair. “Op een gegeven moment werd het pilletje ook wel een beetje hip. Dat ze dan zeiden: ‘we gaan bij Accuraat lessen, daar hebben ze pilletjes’. Dus toen dachten we dat we er maar weer even wat minder aandacht moesten besteden. Want dit wordt wel te gek zo. “Maar wat zat er nu écht in die potjes? Hans, Margreet en Brenda lachend in koor: “Zwart-wit snoepjes!” Enkele tientallen keren heeft Margreet het potje ondertussen weer bij moeten vullen en geschat wordt dat er honderden leerlingen gebruik van hebben gemaakt.De zwartwitjes werden volgens Hans niet alleen verstrekt aan zenuwachtige kinderen van achttien die voor het eerst examen deden. “Ook beren van kerels die namens bouwbedrijven bij ons voor hun aanhanger rijbewijs gingen en stikzenuwachtig aan de dag begonnen, werden gerustgesteld met deze placebo-pillen.”Dat het pilletje niet onopgemerkt bleef bij andere rijscholen, merkte ook Margreet. “Dan kwamen er leerlingen van andere rijscholen hierheen om een pilletje te halen.” Brenda vult aan: “Een vriendin leste hier bij Accuraat, die had dan een pilletje gehad en dan kwamen ze van een andere rijschool hierheen om een pilletje te halen. Nou ja, prima.”“Ze kwamen hier gewoon aan de deur om pilletjes te kopen. Of dan belden ze op: ‘ja, ik heb nu een schoolexamen, kan ik niet een pilletje krijgen?’ Mijn vader heeft er een keer eentje verkocht voor tien euro, ze had van dat geld beter vier zakjes zwart-wit snoepjes kunnen kopen” aldus een schaterlachende Brenda.Ondanks dat de mysterieuze Indiaanse kruiden pillen uit Canada eigenlijk gewoon zwart/wit snoepjes uit de lokale supermarkt zijn, waren er volgens Brenda toch wel degelijk mensen die last kregen van bijwerkingen. “Mijn vader vertelde er dan bij: ‘als je dan zo’n pilletje inneemt, dan word je twaalf uur later wel heel erg slaperig.’ Belde ze ons de volgende dag op: ‘Ja, je had wel gelijk hoor. Ik heb zo’n pilletje genomen en om 20.00 werd ik zó slaperig. Ik heb de visite maar in de kamer laten zitten en ben zelf gewoon naar bed gegaan.’”Het grappige is, zelf heb ik deze pilletjes uit het witte potje ook ooit voor diverse examens gehad. En inderdaad, als je zo’n zogenaamd Indiaans kruidenpilletje had ingenomen was je die avond compleet gesloopt. Nu snap ik pas dat een examendag vol stress, spanning en adrenaline er uiteindelijk ook wel voor zorgt dat je dan kapot bent. Ik voelde me tijdens dit gesprek dan ook behoorlijk genept.Wie zelf wil testen of de zogenaamde kruiden pillen uit een Canadees Indianenwinkeltje écht rustgevend werken, kan terecht bij de lokale supermarkt. Ze zijn van het merk ‘Venco’ en kosten iets minder dan twee euro per zakje. “Wel hiervoor alleen de witte snoepjes gebruiken hoor, wat de andere kleuren voor effect hebben weten we niet”, besluit het drietal lachend.