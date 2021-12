Makers van de Top 2000 manipuleerden de lijst om luisteraars vast te houden

In de beginjaren van de Top 2000 manipuleerden de makers de lijst om te voorkomen dat de luisteraars zouden afhaken.



Dat vertelt oud-zendermanager Kees Toering uit Westerbork in een interview met DvhN. Toering bedacht de Top 2000 eind jaren negentig om Radio 2 met een nieuw elan het volgende millennium in te loodsen.



Op de vraag of de Top 2000 ooit bewust is gemanipuleerd zegt Toering: ,,In die beginjaren werden langere nummers die niemand kent en die qua aantal stemmen gelijk stonden met andere, kortere nummers bewust in de nacht geprogrammeerd. Om die prime time te draaien vonden we onhandig, want dan gaan mensen weg. Ook besloten we dat ieder uur met een uptempo nummer moest beginnen; dat was één van de radiowetten. Na een paar jaar zijn we daarmee gestopt. De populariteit van de Top 2000 was ondertussen al zo groot dat de volgorde van platen totaal geen invloed had op het luistergedrag.”

Reacties

29-12-2021 09:09:17 Mamsie

Jahaaaa.... die liedjeslijst is ook vreselijk belangrijk....

29-12-2021 09:18:15 DrZiggy

S @Mamsie :

Jahaaaa.... die liedjeslijst is ook vreselijk belangrijk.... QuoteJahaaaa.... die liedjeslijst is ook vreselijk belangrijk....



Niet echt, maar die miljoenen luisteraars wel voor de €€ Niet echt, maar die miljoenen luisteraars wel voor de €€

29-12-2021 13:01:03 botte bijl

@DrZiggy :

krijgen die luisteraars dat geld krijgen die luisteraars dat geld

