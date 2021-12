Sleutel cel Mandela geveild, tot onvrede van Foundation

De sleutel van de cel op Robbeneiland waarin Nelson Mandela gevangen zat, gaat eind komende maand onder de hamer. Het kleinood moet meer dan een miljoen euro opbrengen volgens de Daily Mail. De Nelson Mandela Foundation, niet op de hoogte gebracht, is verbolgen over de online veiling bij veilinghuis Guernsey's in New York.Mandela zat van 1964 tot 1982 vast in 'prison cell nr. 5' in het gevangeniscomplex op Robbeneiland, voor de kust van Kaapstad in Zuid-Afrika. Hij raakte daar bevriend met een bewaker, een vriendschap die zou voortduren tot Mandela's dood in 2013. De bewaker, Christo Brand, was in het het bezit van de sleutel van de celdeur en biedt die nu nu te koop aan. De opbrengst is bedoeld voor een herinneringstuin in Qunu, waar Mandela is begraven.De Nelson Mandela Foundation, een stichting die de herinnering aan de Zuid-Afrikaanse leider levend wil houden, zei tegen News24 niets te hebben gehoord over de veiling en er niet blij mee te zijn. Volgens de stichting is de sleutel staatseigendom. "Het is niet aan een individu om het object te koop aan te bieden", aldus Sello Hatang, de baas van de Foundation.Ook de Zuid-Afrikaanse minister Nathi Mthethwa van Cultuur heeft zich uitgelaten over de kwestie. Hij richt zijn pijlen op het veilinghuis. "Het is niet te bevatten dat Guensey's, dat zich toch bewust moet zijn van de pijnlijke geschiedenis van ons land en de symbolische waarde van de sleutel, die wil veilen zonder overleg met de Zuid-Afrikaanse regering en het Robbeneiland-museum."Naast de sleutel gaan er nog meer items van Mandela onder de hamer op 28 januari. Onder andere een tennisracket en een hometrainer die de ANC-leider tijdens zijn gevangenschap gebruikte worden geveild, evenals een zonnebril, pennen en een overhemd.