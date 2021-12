Amerikaans onderzoek: fitte mensen drinken meer alcohol

Mensen die vaak sporten en een goede conditie hebben, drinken meer alcohol dan minder fitte mensen. Dat is de op het oog tegenstrijdige conclusie uit een Amerikaans onderzoek naar de relatie tussen uithoudingsvermogen en drankgebruik.



Wetenschappers uit de Amerikaanse staat Texas onderwierpen een groep van bijna 40.000 mensen van tussen de 20 en 86 jaar oud aan een conditietest, en vroegen daarnaast hoeveel alcohol de deelnemers over het algemeen nuttigen. De resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift Medicine & Science in Sports & Exercise.



Bij fitte, actieve mannen en vrouwen is het twee keer zo waarschijnlijk dat zij middel- of bovenmatige alcoholgebruikers zijn in vergelijking met mannen en vrouwen die een slechte conditie hebben, zo blijkt uit het onderzoek met de naam 'Fit and Tipsy?'.



Het is niet voor het eerst dat er een verband wordt aangetoond tussen een actieve levensstijl en een hogere alcoholinname, schrijft The New York Times. In een onderzoek uit 2001 bleek al dat middelmatige drinkers vaker geneigd zijn om te sporten dan mensen die helemaal geen alcohol nuttigen. Het nieuwe, Amerikaanse onderzoek levert verder bewijs daarvoor.



De wetenschappers uit Texas lieten de deelnemers op een loopband rennen en ondervroegen hen naar hun alcoholgebruik. De mensen werden op basis van hun conditietest ingedeeld in drie groepen: slechte, gemiddelde of goede conditie.



Ook qua drankgebruik waren er drie categorie├źn: mensen die minder dan drie drankjes per week namen werden aangemerkt als lichte drinkers. Vrouwen die hooguit zeven, en mannen die hooguit veertien drankjes per week namen belandden in de middelgroep, en iedereen die daarboven zat werd geduid als zware drinker.



Fitte mannen en vrouwen van verschillende leeftijden bleken over het algemeen dus meer alcohol te drinken dan hun leeftijdsgenoten met een slechtere conditie. Naar een verklaring daarvoor moet nog verder onderzoek worden gedaan. Wetenschappers vermoeden dat het sociale aspect een rol kan spelen - een biertje na een voetbalwedstrijd, bijvoorbeeld - of dat men een drankje eerder vindt kunnen als er gesport wordt. Ter compensatie, zo wordt dan geredeneerd.



Goede conditie of niet: de wetenschappers benadrukken ook dat bovenmatig alcoholgebruik schadelijk kan zijn en op lange termijn gezondheidsproblemen met zich kan meebrengen.

