Krant met bloemenzaden

Een krant die de natuurlijke kringloop in stand houdt, gemaakt van planten en weer verworden tot planten. Dat is The Green Newspaper.



Hoewel Japan vooral bekend staat als het land van de vernieuwende technologie, werd er nu een oud concept in een groener jasje gestoken. Het populaire dagblad Mainichi publiceerde op 4 mei namelijk een wel heel speciale editie: een geheel milieuvriendelijke krant vol met duurzaam nieuws.



Het papier van The Green Newspaper bevatte bloemenzaden en werd bedrukt met eco-vriendelijke inkt. Uitgelezen? Dan kon je de krant zo de grond in stoppen. Beetje water geven en dan wachten tot de eerste voorzichtige plantjes zich meldden. The Green Newspaper was een groot succes en bereikte maar liefst 4 miljoen mensen met haar groene boodschap. Groeipapier of zaadpapier bestaat al geruime tijd maar het werd nog niet eerder op deze wijze gebruikt. Wellicht ook een goed idee voor onze dagbladen!

Reacties

25-12-2021 23:03:59 Emmo

Stamgast



En ik maar denken dat ons oudpapier volgens alle regelen der kunt gerecycled werd

